Κίνημα Δημοκρατίας: Σύμπτωση ή συγκάλυψη; Ο Μπακαΐμης έκλεισε την ανάκριση την ημέρα που παρέλαβε το πόρισμα για το ξυλόλιο

Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του ότι η ανάκριση για τα Τέμπη «έκλεισε» συμπτωματικά όταν δόθηκε το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξυλόλιου.

Στον απόηχο της είδησης ότι οι Εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους επιβεβαιώνουν ότι στην σιδηδρομική τραγωδία των Τεμπών υπήρχε και ξυλόλιο και τολουόλιο, με ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας διερωτάται αν είναι σύμπτωση ότι εκείνη την μέρα που παραδόθηκαν τα επίμαχα πορίσματα έκλεισε και η ανακριτική διαδικασία.

Ειδικότερα, το Κίνημα Δημοκρατίας αναφέρει:

«Στις 29 Αυγούστου 2025, ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας, Σωτήρης Μπακαΐμης έκλεισε εσπευσμένα την ανακριτική διαδικασία για το έγκλημα των Τεμπών. Την ίδια ημέρα, το Γενικό Χημείο του Κράτους απέστειλε την κρίσιμη Έκθεση που αποκάλυπτε ότι σε 12 από τα 28 δείγματα από τα συντρίμμια του τρένου εντοπίστηκαν ξυλόλιο, βενζόλιο και άλλοι εύφλεκτοι υδρογονάνθρακες. Αυτή η χρονική “σύμπτωση” δεν είναι τυχαία.

Προφανώς η κυβέρνηση γνώριζε (και πιθανότατα και ο ίδιος ο Ανακριτής) ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα έρχονταν σε αντίφαση με το αφήγημα "το πόρισμα της ΔΑΕΕ βάζει ταφόπλακα στις θεωρίες συνωμοσίας. και επέλεξαν να το ενσωματώσουν σιωπηλά στην δικογραφία, μια μέρα μετά τον καταιγισμό προπαγάνδας, και αμέσως μετά να κλείσουν την ανάκριση χωρίς καμία αξιολόγηση, κανένα σχόλιο επί των ευρημάτων του ΓΧΚ.

Για να τα πούμε απλά: 28 Αυγούστου βαίνει το "πόρισμα ΔΑΕΕ" συνοδευόμενο από επικοινωνιακή καταιγίδα, 29 Αυγούστου έρχονται οι αναλύσεις του ΓΧΚ και 29 Αυγούστου το μεσημέρι κλείνει η ανάκριση. Τυχαίο;

Πρόκειται για μεθοδευμένη συγκάλυψη. Η οποία έχει και ένα ακόμα σκέλος που αφορά το άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών, ζήτημα που σχετίζεται αιτιωδώς με τον θάνατο τουλάχιστον 2 από τα 57 θύματα.

Το Υπουργείο Μεταφορών καθυστέρησε εσκεμμένα να πληρώσει το Γερμανικό εργαστήριο, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα για το κρίσιμο αυτό ζήτημα να καθυστερήσει 7 μήνες. Σήμερα που οι αναλύσεις ολοκληρώθηκαν αλλά η έκθεση δεν έχει ακόμα αποσταλεί, η ανάκριση κλείνει βιαστικά ώστε να μείνει απέξω το ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό στοιχείο.

Προκύπτουν συνεπώς τα εξής κρίσιμα ερωτήματα: Γιατί ήθελαν αυτά τα στοιχεία εκτός δικογραφίας; Ποιοι καλύπτονται; Ποιες ευθύνες θάβονται; Ποιος ο ρόλος του κου. Μπακαΐμη; Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη αντικατέστησε τον αρχικό ανακριτή, με συνέπεια η υπόθεση να ανατεθεί στον κ. Μπακαΐμη. Αποδεικνύεται πλέον πως η τοποθέτηση Μπακαΐμη ήταν κεντρικό εργαλείο συγκάλυψης.

Η ίδια η κυβέρνηση οργάνωσε μια διαδικασία όπου η Δικαιοσύνη λειτουργεί ως παράρτημα της εκτελεστικής εξουσίας. Το Κίνημα Δημοκρατίας απαιτεί:

-Άμεση ενσωμάτωση όλων των νέων στοιχείων στην «περατωθείσα» ανάκριση και

-Πλήρη διερεύνηση του ρόλου του κ. Μπακαΐμη.

-Απόδοση ευθυνών σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα που μεθόδευσαν τη συγκάλυψη.

Η κοινωνία απαιτεί δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους εγκληματικής οργάνωσης, αλλά η αλήθεια πάντα θα βρίσκει τρόπο να αποκαλύπτεται».