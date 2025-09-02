Games
Τέμπη: Αυτές είναι οι εκθέσεις του Χημείου του κράτους για το ξυλόλιο και το τολουόλιο

Τέμπη: Αυτές είναι οι εκθέσεις του Χημείου του κράτους για το ξυλόλιο και το τολουόλιο Φωτογραφία: EUROKINISSI
Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρουν οι εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Πού βρέθηκε ξυλόλιο και τολουόλιο.

Τελικά στην μοιραία αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών υπήρχε και ξυλόλιο και τολουόλιο κάτι που επιβεβαιώνει εκ νέου και με τον πιο επίσημο τρόπο το Γενικό Χημείο του κράτους. Υπενθυμίζεται ότι το ξυλόλιο είναι μία ουσία η οποία χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης, ενώ το τολουόλιο είναι ένας άχρωμος, αδιάλυτος στο νερό, εύφλεκτος υγρός αρωματικός υδρογονάνθρακας με έντονη οσμή. Είναι παραπροϊόν της βενζίνης και χρησιμοποιείται ευρέως ως διαλύτης.

Ειδικότερα σε δώδεκα (12) από τα είκοσι οκτώ (28) δείγματα που συνολικά συνέλεξε και εξέτασε το Γενικό Χημείο του κράτους στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι των Τεμπών τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε, μεταξύ άλλων χημικών στοιχείων και ξυλόλιο.

Το Γενικό Χημείο του κράτους εκλήθη με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον εφέτη ανακριτή των Τεμπών προκειμένου να μεταβεί τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, προκειμένου να προχωρήσει σε δειγματοληψία και στη συνέχεια να συντάξει έκθεση με τα ευρήματα.

Η έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή στις 28 Αυγούστου, χωρίς προφανώς τα στελέχη της ΔΑΕΕ να είναι σε θέση να γνωρίζουν την έκθεση του ΓΧΚ, η οποία παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή μία ημέρα μετά και συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου, οπότε και ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης κήρυξε την περαίωση της ανακριτικής έρευνας.

Ξυλόλιο

Το ΓΧΚ εξέτασε από το Κουλούρι, 28 δείγματα, από σημεία της πρώτης και δεύτερης ηλεκτραμαξας της εμπορικής αμαξοστοιχίας αλλά και από το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, καθ' υπόδειξη της ΔΑΕΕ, μετά από σχετική ανακριτική παραγγελία. Μεταξύ των χημικών στοιχείων που εντόπισε, περιλαμβάνεται ξυλολιο σε 12 από τα 28 δείγματα.Να σημειωθεί πάντως πως ξυλόλιο είχε εντοπίσει το Γενικό Χημείο του Κράτους και σε παλαιότερες δειγματοληψίες όπως το Μάρτιο, Απρίλιο και τον Μάϊο του 2023, από δείγματα που συνέλεξε τόσο από το χώρο του δυστυχήματος όσο και από το ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο είχαν μεταφερθεί τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος. Μάλιστα, σχετική αναφορά κάνει στην πραγματογνωμοσύνη του είχε και ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημ. Καρώνης.

Το ΓΧΚ απέστειλε την έκθεσή του στο γραφείο του εφέτη ανακριτή στις 29 Αυγούστου και το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο κ. Μπακαΐμης έκλεισε την υπόθεση, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.

Η έκθεση του ΓΧΚ περιελήφθη στη δικογραφία του πολύνεκρου δυστυχήματος επισήμως την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται έγγραφο αίτημα διαδίκου της υπόθεσης, χωρίς σχετική απάντηση ( έγκριση ή απόρριψη). Εντός των επόμενων ημερών και δεδομένου ότι η ανάκριση έκλεισε, η δικογραφία θα αποσταλεί στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών στη διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι εάν θα ζητήσει ή όχι περαιτέρω διερεύνηση.

Δείτε τις εκθέσεις

tempi_kilikeio_f9cce.jpg

ksilolio4_cd56d.jpg

ksilolio2_ba4d8.jpg

ksilolio3a_6105b.jpg

ksilolio6_8ed58.jpg

ksilolio7_7fe4f.jpg

ksilolio5_94075.jpg

