Η λέξη «ηλιοστάσιο» προέρχεται από τη λατινική λέξη sol, που σημαίνει «ήλιος», και sistere - «σταματώ ακίνητος».

Τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου θα βιώσουν σήμερα, Κυριακή (21/12) οι πολίτες καθώς ο Ήλιος θα βρεθεί στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Με το φαινόμενο αυτό ξεκινά και τυπικά ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο.

Η σημασία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Ηλιοστάσιο ονομάζεται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο άξονας της Γης εμφανίζεται στραμμένος όσο περισσότερο προς ή μακριά από τον Ήλιο. Αυτό ισοδυναμεί με τον Ήλιο να βρίσκεται στο ψηλότερο ή στο χαμηλότερο σημείο (ετήσιο) του ουρανού που βρίσκεται ποτέ το μεσημέρι, όπως εμφανίζεται σε εμάς πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Η ημέρα του ηλιοστασίου είναι είτε η μεγαλύτερη (το Καλοκαίρι-Θερινό ηλιοστάσιο) είτε η μικρότερη (το Χειμώνα-Χειμερινό ηλιοστάσιο) μέρα του έτους.

Αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές της γης εκτός από τους Τροπικούς.

Πώς καθορίζεται η ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου

Ο λόγος πίσω από αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις είναι η κλίση της Γης. Ο πλανήτης έχει κλίση γύρω από τον άξονά του κατά περίπου 23,5 μοίρες. Τον Ιούνιο, το Βόρειο Ημισφαίριο γέρνει προς τον ήλιο, επομένως ο ήλιος ακολουθεί μια υψηλότερη, μακρύτερη διαδρομή στον ουρανό. Μέχρι τον Δεκέμβριο, γέρνει μακριά και το τόξο του ήλιου είναι χαμηλότερο και μικρότερο.

Τα καλά νέα για όσους και όσες έχουν κουραστεί από τις μικρότερες μέρες είναι ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Μετά τις 21 Δεκεμβρίου, οι μέρες θα αρχίσουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν ξανά. Η αλλαγή είναι μικρή στην αρχή, μόλις λίγα δευτερόλεπτα, αλλά είναι το πρώτο βήμα προς μεγαλύτερες βραδιές καθώς ξεδιπλώνεται ο χειμώνας.

