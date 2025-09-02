«Βόμβα» από το Γενικό Χημείο του Κράτους για Τέμπη: Βρέθηκε ξυλόλιο στο κυλικείο, στην 1η και 2η ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου

Η έκθεση παραδόθηκε στον ανακριτή 28/9 και την ίδια μέρα ο ανακριτής έκλεισε την έρευνα. Η έκθεση του ΓΧΚ περιελήφθη στη δικογραφία επισήμως την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Σε δώδεκα (12) από τα είκοσι οκτώ (28) δείγματα που συνολικά συνέλεξε και εξέτασε το Γενικό Χημείο του κράτους στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι των Τεμπών τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε, μεταξύ άλλων χημικών στοιχείων και ξυλολιο.

Αναλυτικά το Γενικό Χημείο του κράτους εκλήθη με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον εφέτη ανακριτή των Τεμπών προκειμένου να μεταβεί τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, προκειμένου να προχωρήσει σε δειγματοληψία και στη συνέχεια να συντάξει έκθεση με τα ευρήματα.

Η έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή στις 28 Αυγούστου, χωρίς προφανώς τα στελέχη της ΔΑΕΕ να είναι σε θέση να γνωρίζουν την έκθεση του ΓΧΚ, η οποία παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή μία ημέρα μετά και συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου, οπότε και ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης κήρυξε την περαίωση της ανακριτικής έρευνας.

Ξυλόλιο

Το ΓΧΚ εξέτασε από το Κουλούρι, 28 δείγματα, από σημεία της πρώτης και δεύτερης ηλεκτραμαξας της εμπορικής αμαξοστοιχίας αλλά και από το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, καθ' υπόδειξη της ΔΑΕΕ, μετά από σχετική ανακριτική παραγγελία. Μεταξύ των χημικών στοιχείων που εντόπισε, περιλαμβάνεται ξυλολιο σε 12 από τα 28 δείγματα.

Να σημειωθεί πάντως πως ξυλόλιο είχε εντοπίσει το Γενικό Χημείο του Κράτους και σε παλαιότερες δειγματοληψίες όπως το Μάρτιο, Απρίλιο και το Μάϊο του 2023, από δείγματα που συνέλεξε τόσο από το χώρο του δυστυχήματος όσο και από το ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο είχαν μεταφερθεί τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος. Μάλιστα, σχετική αναφορά κάνει στην πραγματογνωμοσύνη του είχε και ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημ. Καρώνης.

Το ΓΧΚ απέστειλε την έκθεσή του στο γραφείο του εφέτη ανακριτή στις 29 Αυγούστου και το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο κ. Μπακαΐμης έκλεισε την υπόθεση, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται έγγραφο αίτημα διαδίκου της υπόθεσης, χωρίς σχετική απάντηση ( έγκριση ή απόρριψη). Εντός των επόμενων ημερών και δεδομένου ότι η ανάκριση έκλεισε, η δικογραφία θα αποσταλεί στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών στη διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι εάν θα ζητήσει ή όχι περαιτέρω διερεύνηση.