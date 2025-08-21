Games
Βουλή: Μπαίνει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τον χρόνο - Μετά τη ΔΕΘ η εξεταστική

Βουλή: Μπαίνει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τον χρόνο - Μετά τη ΔΕΘ η εξεταστική
Προανήγγειλε αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Μετά τη ΔΕΘ πηγαίνει η πρεμιέρα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του στο OPEN, εκτίμησε πως η έναρξη «θα ήταν πιο πρόσφορο να γίνει τότε», καθώς οι βουλευτές θέλουν να βρίσκονται στην Έκθεση με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Αναφερόμενος στο ζήτημα παραγραφής που θέτει η αντιπολίτευση για τον Μάκη Βορίδη κυρίως, μετά την απόρριψη των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε πως «ο κίνδυνος της παραγραφής σύμφωνα με τους συνταγματολόγους αφορά ό,τι έγινε πριν 1/1/2020. Αν η εξεταστική βρει ότι κάποιος υπουργός έχει κάνει μετά την ημερομηνία αυτή, τότε δεν υπάρχει θέμα παραγραφής»,

Ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε και για τις βολές που δέχεται από την αντιπολίτευση για το πως διεξήχθη η ψηφοφορία για την προανακριτική και απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο που έθεσε θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, ανέφερε πως «στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα γνωμοδοτήσει το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής».

Το Δημόσιο αποζημιώνει αστυνομικό για τσιμπήματα κοριών και ψύλλων σε φυλακές

Ελλάδα
Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος

Ελλάδα

Ταυτόχρονα καταλόγισε υποκρισία στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι καταγγέλλουν «βιομηχανία επιστολικής ψήφου ενώ υπήρχαν 48 επιστολικές ψήφοι από την αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Πλεύση, και 68 από τη ΝΔ. Την επόμενη ημέρα έγινε ονομαστική ψηφοφορία για νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με 151 επιστολικές ψήφους, 73 από τη ΝΔ και 78 από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Έρχεται «κόφτης» για τον χρόνο

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε και αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής αναφορικά με την υπέρβαση του χρόνου που έχουν στην διάθεσή τους οι ομιλητές, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή «κόφτη» στο μικρόφωνο. «Θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή», υπογράμμισε.

«Ο Κανονισμός συντάχθηκε πριν από 37-38 χρόνια όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν 9 κόμματα με το νυν πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός να ανταπεξέλθει», ανέφερε προσθέτοντας πως η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον: «Ξεκινάει συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές αρχίζουν πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί χωρίς να τηρούνται οι χρόνοι και μετά ανεβαίνουν οι βουλευτές». Ωστόσο απέρριψε το ενδεχόμενο να πέφτει «μαύρο» στην τηλεοπτική μετάδοση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε παράλληλα πως τα όσα ακούστηκαν περί επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους της Βουλής είναι «ψεύδη» , τονίζοντας ότι «είναι νόμος του 2015 και βγήκε ΚΥΑ το 2024 που συμπεριέλαβε στο Δημόσιο τομέα και τη Βουλή. Αφορά τις καθαρίστριες, τις 6-7 νοσηλεύτριες τους και εργάτες στη Βουλή».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

