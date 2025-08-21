Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος

12 χρόνια μετά η Ασπασία συνεχίζει τον αγώνα της πάντα με τη βοήθεια της μητέρας της.

Ήταν 12 Αυγούστου 2013 όταν η 17χρονη Ασπασία Μπόγρη από το Άργος δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι από τον ίδιο της τον πατέρα με αποτέλεσμα να μείνει καθηλωμένη στο κρεβάτι με 99% αναπηρία.

Η μητέρα της, Σπυριδούλα Φατούρου, συνεχίζει να φροντίζει την κόρη της καθημερινά, με μια αγάπη και αφοσίωση που συγκλονίζει. Με αφορμή τα 12 χρόνια από την τραγωδία, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook:

«12 χρόνια παιδί μου… “Μαμά, βοήθεια μαμά…” Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν…»

Πώς συνέβη το περιστατικό

Η Ασπασία και ο πατέρας της είχαν επισκεφθεί ένα εστιατόριο στο Άργος. Κατά την επιστροφή τους, ο πατέρας της την πυροβόλησε δύο φορές στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς, αφήνοντάς την αιμόφυρτη. Τα τελευταία λόγια της Ασπασίας ήταν: «Βοήθεια μαμά!», ενώ εκείνος της είπε: «Σ’ αγαπώ πολύ».

Ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τελικά κατέληξε στις 22 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του ένα σημείωμα εκδίκησης για τη σύζυγό του.

Η Ασπασία κατάφερε να επιβιώσει μετά από επτά μήνες στη ΜΕΘ, όμως εξαρτάται πλήρως από τη φροντίδα της μητέρας της. Η Σπυριδούλα Φατούρου περιγράφει:

«Η Ασπασία δεν περπατάει, δεν μιλάει, δεν κινείται. Αν δεν την γυρίσω στο κρεβάτι, δεν θα το κάνει ποτέ μόνη της. Αν δεν την ταΐσω, δεν θα φάει ποτέ».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tDNKL1maBZkzvY7tmWhcb6PYm4CppV1Yrdj9eEZEXKsEpyE6KvA1jMX3sXJsf28Ul&id=100008367408313}