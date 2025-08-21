Games
Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι συνολικές δαπάνες έφτασαν τα 1,67 δισ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι Έλληνες ταξιδιώτες ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για ταξίδια στο εξωτερικό σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι συνολικές δαπάνες έφτασαν τα 1,67 δισ. ευρώ, έναντι 1,34 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 24%. Μόνο τον Ιούνιο, οι πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 321,8 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 31% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024.

Η τάση αυτή συνεχίζει την εικόνα που καταγράφηκε πέρυσι, όταν οι Έλληνες δαπάνησαν συνολικά 2,8 δισ. ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό, από 2,4 δισ. το 2023. Την ίδια χρονιά, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 8% (6,7 εκατομμύρια ταξίδια το 2024 από 6,2 εκατομμύρια το 2023), ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν ελαφρά, από 34,9 σε 34,5 εκατομμύρια.

Οικονομία

Από τα στοιχεία της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ προκύπτει ότι οι Έλληνες στρέφονται σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, με προορισμούς όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να κερδίζουν μερίδιο. Στη Γερμανία οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 21% και οι δαπάνες κατά 24%, στη Γαλλία κατά 22% και 16% αντίστοιχα, ενώ στην Ολλανδία καταγράφηκαν αυξήσεις 25% και 30%. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης η Τσεχία, η Αυστρία και η Πολωνία.

Συνολικά, οι χώρες της ζώνης του ευρώ είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, με 15% περισσότερες αναχωρήσεις και 19% υψηλότερες δαπάνες. Αντίθετα, οι χώρες της ΕΕ εκτός ευρώ εμφάνισαν μείωση 4% στις αναχωρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες χώρες σημείωσαν άνοδο 7%.

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε στα 420 ευρώ το 2024, από 393 ευρώ το 2023. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέβηκε από 70 σε 81 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 5,6 σε 5,2 διανυκτερεύσεις.

Τέλος, ο εξερχόμενος τουρισμός κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στη χρονιά, σε αντίθεση με τον εισερχόμενο, που κορυφώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα, καθώς καταγράφει χαμηλότερη τουριστική κίνηση.

