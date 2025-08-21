Games
Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Οι δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για εισοδήματα ή αναδρομικά, να καλύψουν τεκμήρια, να δηλώσουν την αλλαγή φορολογικής κατοικίας αλλά και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που αφορούν φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, έχουν οι πολίτες μέχρι το τέλος του έτους.

Για όσους εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι και γιατροί του ΕΣΥ, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά.

Μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι, εφόσον οι δηλώσεις κατατεθούν εμπρόθεσμα στο ίδιο φορολογικό έτος με την έκδοση των βεβαιώσεων. Για τα έτη από το 2015 και μετά οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ για το 2014 και παλαιότερα στη ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, υποβάλλοντας τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2025.

Οι κληρονόμοι υποχρεούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταθέσουν δηλώσεις για αποβιώσαντες του 2025. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Για την υποβολή απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία του αποβιώσαντος και των κληρονόμων.

Τέλος, όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Έρχονται αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις: Τι θα συμπληρώνεται αυτόματα το 2026

Έρχονται αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις: Τι θα συμπληρώνεται αυτόματα το 2026

Σε ποιες περιπτώσεις δίνεται παράταση για φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις

Σε ποιες περιπτώσεις δίνεται παράταση για φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει το Α21, οι φορολογικές δηλώσεις κρίνουν το ποσό

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει το Α21, οι φορολογικές δηλώσεις κρίνουν το ποσό

Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις το 2026

Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις το 2026

