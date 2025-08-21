Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Οι δηλώσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για εισοδήματα ή αναδρομικά, να καλύψουν τεκμήρια, να δηλώσουν την αλλαγή φορολογικής κατοικίας αλλά και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που αφορούν φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, έχουν οι πολίτες μέχρι το τέλος του έτους.

Για όσους εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι και γιατροί του ΕΣΥ, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι, εφόσον οι δηλώσεις κατατεθούν εμπρόθεσμα στο ίδιο φορολογικό έτος με την έκδοση των βεβαιώσεων. Για τα έτη από το 2015 και μετά οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ για το 2014 και παλαιότερα στη ΔΟΥ.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, υποβάλλοντας τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2025.

Οι κληρονόμοι υποχρεούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταθέσουν δηλώσεις για αποβιώσαντες του 2025. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Για την υποβολή απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία του αποβιώσαντος και των κληρονόμων.

Τέλος, όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.