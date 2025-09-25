Από το 2026, επέρχονται αλλαγές και στο τεκμαρτό εισόδημα.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα φέρνουν μειώσεις φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των τέκνων. Οι ρυθμίσεις θα φανούν στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων το 2027, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος υπολογισμού εισοδήματος.

Για τους επαγγελματίες έως 25 ετών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για όσους είναι από 26 έως 30 ετών, ο βασικός συντελεστής μειώνεται από 22% σε 9% για το εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Ενδεικτικά, επαγγελματίας έως 25 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ θα πληρώσει 1.283 ευρώ λιγότερο φόρο, ενώ με εισόδημα 20.000 ευρώ η μείωση φτάνει τις 2.483 ευρώ. Για 30χρονο με εισόδημα 20.000 ευρώ το όφελος διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ.

Για τους άνω των 30 ετών, η ελάφρυνση αφορά κυρίως εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Επαγγελματίας με εισόδημα 20.000 ευρώ χωρίς τέκνα θα έχει μείωση φόρου 200 ευρώ, με ένα παιδί 400 ευρώ, με δύο παιδιά 600 ευρώ και με τρία παιδιά 1.300 ευρώ. Σε εισόδημα 25.000 ευρώ, η ελάφρυνση κυμαίνεται από 300 έως 1.700 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η νέα κλίμακα διατηρεί τον συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ μειώνει σταδιακά τους συντελεστές για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ. Για όσους έχουν παιδιά, οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, με τρία τέκνα, ο συντελεστής για εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%, από 22% που ισχύει σήμερα.

Από το 2026, επέρχονται αλλαγές και στο τεκμαρτό εισόδημα. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, το ελάχιστο τεκμαρτό ανεβαίνει στις 12.320 ευρώ, επιβαρύνοντας περίπου 400.000 επαγγελματίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση 50% για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση για τις νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για δύο ακόμη χρόνια, μέτρο που εκτιμάται ότι αφορά περίπου 6.000 γυναίκες.

Το 2027 οι μειώσεις φόρου θα ισχύουν για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, ακόμη και αν φορολογούνται τεκμαρτά. Επαγγελματίες με παιδιά, ηλικίας έως 30 ετών ή με εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ θα έχουν τη μεγαλύτερη μείωση.

Το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Οκτωβρίου.