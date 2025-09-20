Σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το νέο TAXIS στο εσωτερικό της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα με το νέο TAXIS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα αποτελέσει τον κορμό της ψηφιακής μετάβασης για τη φορολογική διοίκηση τα επόμενα χρόνια.

Το νέο TAXIS υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τη σχέση πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος, κάνοντας πιο εύκολη τη συμμόρφωση, πιο γρήγορη την εξυπηρέτηση και πιο αποτελεσματική την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έννοια της Φορολογικής Διοίκησης 3.0, που στηρίζεται σε τρεις άξονες: στη χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση κινδύνων και στην προσήλωση στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου. Το νέο TAXIS θα συγκεντρώνει σε ένα προφίλ όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον ΑΦΜ κάθε πολίτη ή επιχείρησης, καταργώντας τη λογική της «χωρικής αρμοδιότητας». Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς να είναι δεσμευμένοι από την τοπική ΔΥΟ.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι απλή. Οι δηλώσεις θα προσυμπληρώνονται αυτόματα με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ενώ θα υπάρχουν μηχανισμοί καθοδήγησης και υπενθύμισης μέσω προσωποποιημένων μηνυμάτων. Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν λάθη χωρίς κυρώσεις, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο προστίμων. Παράλληλα, οι συνεπείς θα επιβραβεύονται με κίνητρα, κάτι που επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα φορολογική κουλτούρα, ιδίως στις νεότερες γενιές.

Με το νέο TAXIS, η εξυπηρέτηση του κοινού αναβαθμίζεται. Μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών – από chatbots με τεχνητή νοημοσύνη έως φυσική παρουσία με ραντεβού – οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. Οι επιστροφές φόρων θα γίνονται αυτοματοποιημένα, εντός 30 ημερών και σε ποσοστό άνω του 95%, ενώ τα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται κατά 95% μέσα σε 24 ώρες. Στα τελωνεία, το 90% των εισαγωγών και το 95% των εξαγωγών θα εκκαθαρίζονται σε μία ώρα, διευκολύνοντας το εμπόριο και μειώνοντας τα κόστη.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελεί κεντρική αποστολή του νέου συστήματος. Ειδικές μονάδες ελέγχου, εξοπλισμένες με προηγμένες τεχνολογίες, θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές και τις κινήσεις κεφαλαίων, εντοπίζοντας έγκαιρα φαινόμενα απάτης και παραβατικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης θα επιτρέπει τη διαστρωμάτωση φορολογούμενων, την ανάλυση κινδύνων και τον προληπτικό εντοπισμό παραβάσεων, μειώνοντας δραστικά το φορολογικό κενό και την απώλεια εσόδων.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ επενδύει σε ένα νέο DataLab, ένα ερευνητικό εργαστήριο επιστήμης δεδομένων, το οποίο θα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαχειρίζεται η Αρχή. Μέσα από προβλεπτικά μοντέλα και εργαλεία big data, το νέο TAXIS θα μπορεί όχι μόνο να ανταποκρίνεται σε παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και να τις προλαμβάνει. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διασφάλιση του απορρήτου, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνεχείς ελέγχους.

Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή κουλτούρας που φέρνει το νέο TAXIS στο εσωτερικό της ΑΑΔΕ. Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν πλήρως στα νέα συστήματα, με στόχο η εξειδίκευση να ξεπεράσει το 30% στο ελεγκτικό προσωπικό. Παράλληλα, προωθείται ένα πιο συνεργατικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και έμφαση στην ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού

Τέλος, το νέο TAXIS θα ενσωματώσει τις αρχές «Once Only» και «Single Point of Contact». Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν στοιχεία μόνο μία φορά και αυτά θα διακινούνται αυτόματα στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ένα ενιαίο σημείο επαφής θα λειτουργεί ως σύνδεσμος, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Στόχος είναι η ΑΑΔΕ να μετατραπεί σε έναν οργανισμό-πρότυπο, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, θα μειώνει το διοικητικό κόστος και θα υπηρετεί αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον.