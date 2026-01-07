Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση.

Νέα προβλήματα στα Τζουμέρκα προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττει από χθες την περιοχή, η οποία είχε έρθει αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.

Στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σημειώνονται προβλήματα με καταπτώσεις βράχων στην περιοχή του Καταρράκτη και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.

Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις.