Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε την αποστολή ειδοποιητηρίων σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2019 και μετά. Όσοι δεν συμμορφωθούν μέχρι το τέλος του έτους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμό φόρων κατ’ εκτίμηση, βάσει στοιχείων που διαθέτουν οι φορολογικές αρχές (εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα, δεδομένα ΕΦΚΑ).

Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται εφόσον προκύπτει φορολογητέα ύλη άνω των 30 ευρώ και κοινοποιείται στον φορολογούμενο μέσω της θυρίδας του στην ψηφιακή πύλη myAADE, ενώ αποστέλλεται και ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση email.

Ο καταλογισμός δεν αφορά μόνο τον φόρο εισοδήματος, αλλά και άλλες επιβαρύνσεις, όπως εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και προσαυξήσεις. Το πρόστιμο για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε περίπτωση, εκτός αν δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή το ποσό είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Μετά την κοινοποίηση της πράξης, ο φορολογούμενος έχει τρεις επιλογές:

1. Να υποβάλει κανονικά τη δήλωσή του στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε ο φόρος να υπολογιστεί βάσει των πραγματικών του στοιχείων.

2. Να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών.

3. Να εξοφλήσει το ποσό είτε εφάπαξ είτε μέσω πάγιας ρύθμισης έως 24 δόσεων.

Η διαδικασία που ενεργοποιεί η εφορία αποτελεί μια έμμεση πρόσκληση συμμόρφωσης, δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν επιβαρυνθούν με εκτιμώμενους φόρους και πρόστιμα. Η έγκαιρη υποβολή δηλώσεων, ακόμη και εκπρόθεσμα, επιτρέπει τον υπολογισμό του φόρου με βάση τα πραγματικά στοιχεία του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις πρόσθετες χρεώσεις και τις διαδικαστικές εμπλοκές.

