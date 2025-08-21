Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Το Δημόσιο αποζημιώνει αστυνομικό για τσιμπήματα κοριών και ψύλλων σε φυλακές

eurokinissi eurokinissi
Κοριοί και ψύλλοι στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συνθήκες κράτησης στα Αστυνομικά Τμήματα καταγγέλλονται ως απαράδεκτες και ακατάλληλες να διασφαλίσουν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, προκαλώντας μάλιστα και την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτό όμως που είναι σπάνιο, είναι οι καταγγελίες να προέρχονται από τους ίδιους τους αστυνομικούς που υπηρετούν στους χώρους κράτησης, διακινδυνεύοντας και οι ίδιοι την υγεία τους καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με την κατάσταση που βιώνουν οι κρατούμενοι. Πολύ περισσότερο δε όταν χρειάζεται να στραφούν δικαστικά για παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων της Αστυνομίας που αν και έχουν την υποχρέωση, κατά το νόμο , να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, δεν το κάνουν, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους υπηρετούντες αστυνομικούς και τους κρατουμένους

Τσιμπήματα κοριών και ψύλλων

Τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, όταν υπηρετούσε με το βαθμό της υπαστυνόμου, το Μάρτιο του 2019, καταγγέλλει, με προσφυγή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, γυναίκα αστυνομικός, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη μόλυνση «από τσιμπήματα εντόμων (ψύλλων και κοριών), κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός

Οικονομία

Η αστυνομικός η οποία βρισκόταν καθημερινά στα κρατητήρια του αεροδρομίου, όπου κρατούνται αλλοδαποί, οι οποίοι εισέρχονται ή/και διαμένουν παρανόμως στη χώρα προκειμένου στη συνέχεια να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσής τους, με την προσφυγή της, καταλόγιζε ελλιπή τήρηση των κανόνων υγιεινής με αποτέλεσμα την έκθεσή της σε «μεγάλο αριθμό εντόμων (ψύλλων και κοριών) που υπήρχαν στους χώρους κράτησης».

Η αστυνομικός η οποία παρουσίασε εξανθήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία σταδιακά επιδεινώνονταν, προκαλώντας της έντονο κνησμό, επισκέφτηκε ειδικό δερματολόγο στο Κεντρικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ο οποίος διαπίστωσε πως οι ερεθισμοί στο δέρμα της προέρχονταν από έντομα και της χορήγησε κορτιζονούχα φάρμακα (δισκία και αλοιφές), χωρίς όμως να βελτιωθεί η κατάστασή, της, ενώ ήταν αδύνατο να φορέσει ακόμη και ρούχα ή παπούτσια.

Τα ίδια ακριβώς συμπτώματα ωστόσο εμφάνισε τις επόμενες ημέρες και μία κρατούμενη, ενώ σε έλεγχο που έγινε εκεί που κοιμόταν, βρέθηκαν πολλοί κοριοί και ψύλλοι τόσο στο στρώμα όσο και στα κλινοσκεπάσματά της.

Σύμφωνα με την προσφυγή, «δεδομένης της επικινδυνότητας της ανωτέρω κατάστασης τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας, η ενάγουσα υπέβαλε σχετική αναφορά προς την υπηρεσία της, ενώ, όπως πληροφορήθηκε την επομένη, διενεργήθηκε σχετική απεντόμωση, η οποία όμως περιορίσθηκε μόνο στο σημείο της κλίνης, στην οποία παρουσιάσθηκαν τα έντομα».

Η αστυνομικός παρότι ακολουθούσε πιστά τη φαρμακευτική αγωγή, δεν έβλεπε καμία βελτίωση ενώ ύστερα από τρεις μήνες, στα τέλη Ιουνίου του 2019 είχε μεταφέρει άθελά της, τα έντομα και στο σπίτι της, όπου ιδίως στο υπνοδωμάτιό της, το στρώμα και τα σεντόνια εντοπίστηκαν ψύλλοι και κοριοί, με αποτέλεσμα, η ίδια με το σύζυγο και τα παιδιά της να φύγουν από το σπίτι μέχρι να γίνει επισταμένη απεντόμωση.

Σε αποζημίωση της αστυνομικού υποχρεώθηκε το ελληνικό Δημόσιο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας σειρά παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αστυνομίας προς την κατεύθυνση του ιατρικού ελέγχου, τη συντήρηση και την απολύμανση του χώρου κράτησης, έκανε δεκτή την προσφυγή που κατέθεσε η αστυνομικός.

Με την υπ’ αρ. 233/2025 απόφασή του, υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση ύψους 3.125 ευρώ για την οικονομική ζημία που προκλήθηκε στην αστυνομικό λόγω της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Τι αναφέρει η απόφαση

Το δικαστήριο έκρινε ότι «τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της οφείλουν να μεριμνούν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των προσώπων που κρατούνται στις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά και για την εν γένει τήρηση των κανόνων υγιεινής στους εν λόγω χώρους κράτησης».

Στη προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση,«στοιχειοθετούνται παράνομες παραλείψεις των οργάνων του εναγομένου, οι οποίες τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη της υγείας της ενάγουσας κατά το κρίσιμο διάστημα, ήτοι με την παρασιτική κνήφη που εμφάνισε λόγω της επαφής της με τα εν λόγω έντομα κατά τη διάρκεια της εργασίας της στους μολυσμένους χώρους της ανωτέρω υπηρεσίας του καθ’ ου, όπως και με την περαιτέρω μεταφορά και μετάδοση των επίμαχων παρασίτων στην οικία της».

Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ουδέποτε το ελληνικό Δημόσιο απέστειλε, όπως είχε υποχρέωση το διοικητικό φάκελο για την υπόθεση αυτή, στο δικαστήριο, «υπό την έννοια ότι δεν παρείχε καμία εξήγηση για την παράλειψη αυτή», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 διορισμούς σε κέντρα κράτησης

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 διορισμούς σε κέντρα κράτησης

Οικονομία
Στην Λάρισα ιδρύεται το πρώτο ΕΠΑΛ εντός φυλακής

Στην Λάρισα ιδρύεται το πρώτο ΕΠΑΛ εντός φυλακής

Παιδεία
Βόλος: Συμπλοκές στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων, φωτιά στα κελιά (Βίντεο)

Βόλος: Συμπλοκές στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων, φωτιά στα κελιά (Βίντεο)

Ελλάδα
Χανιά: Απόδραση κρατουμένου από τις Αγροτικές Φυλακές

Χανιά: Απόδραση κρατουμένου από τις Αγροτικές Φυλακές

Ελλάδα

NETWORK

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

ienergeia.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr
Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr