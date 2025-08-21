Το Δημόσιο αποζημιώνει αστυνομικό για τσιμπήματα κοριών και ψύλλων σε φυλακές

Κοριοί και ψύλλοι στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συνθήκες κράτησης στα Αστυνομικά Τμήματα καταγγέλλονται ως απαράδεκτες και ακατάλληλες να διασφαλίσουν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, προκαλώντας μάλιστα και την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτό όμως που είναι σπάνιο, είναι οι καταγγελίες να προέρχονται από τους ίδιους τους αστυνομικούς που υπηρετούν στους χώρους κράτησης, διακινδυνεύοντας και οι ίδιοι την υγεία τους καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με την κατάσταση που βιώνουν οι κρατούμενοι. Πολύ περισσότερο δε όταν χρειάζεται να στραφούν δικαστικά για παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων της Αστυνομίας που αν και έχουν την υποχρέωση, κατά το νόμο , να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, δεν το κάνουν, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους υπηρετούντες αστυνομικούς και τους κρατουμένους

Τσιμπήματα κοριών και ψύλλων

Τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, όταν υπηρετούσε με το βαθμό της υπαστυνόμου, το Μάρτιο του 2019, καταγγέλλει, με προσφυγή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, γυναίκα αστυνομικός, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη μόλυνση «από τσιμπήματα εντόμων (ψύλλων και κοριών), κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της».

Η αστυνομικός η οποία βρισκόταν καθημερινά στα κρατητήρια του αεροδρομίου, όπου κρατούνται αλλοδαποί, οι οποίοι εισέρχονται ή/και διαμένουν παρανόμως στη χώρα προκειμένου στη συνέχεια να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσής τους, με την προσφυγή της, καταλόγιζε ελλιπή τήρηση των κανόνων υγιεινής με αποτέλεσμα την έκθεσή της σε «μεγάλο αριθμό εντόμων (ψύλλων και κοριών) που υπήρχαν στους χώρους κράτησης».

Η αστυνομικός η οποία παρουσίασε εξανθήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία σταδιακά επιδεινώνονταν, προκαλώντας της έντονο κνησμό, επισκέφτηκε ειδικό δερματολόγο στο Κεντρικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ο οποίος διαπίστωσε πως οι ερεθισμοί στο δέρμα της προέρχονταν από έντομα και της χορήγησε κορτιζονούχα φάρμακα (δισκία και αλοιφές), χωρίς όμως να βελτιωθεί η κατάστασή, της, ενώ ήταν αδύνατο να φορέσει ακόμη και ρούχα ή παπούτσια.

Τα ίδια ακριβώς συμπτώματα ωστόσο εμφάνισε τις επόμενες ημέρες και μία κρατούμενη, ενώ σε έλεγχο που έγινε εκεί που κοιμόταν, βρέθηκαν πολλοί κοριοί και ψύλλοι τόσο στο στρώμα όσο και στα κλινοσκεπάσματά της.

Σύμφωνα με την προσφυγή, «δεδομένης της επικινδυνότητας της ανωτέρω κατάστασης τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας, η ενάγουσα υπέβαλε σχετική αναφορά προς την υπηρεσία της, ενώ, όπως πληροφορήθηκε την επομένη, διενεργήθηκε σχετική απεντόμωση, η οποία όμως περιορίσθηκε μόνο στο σημείο της κλίνης, στην οποία παρουσιάσθηκαν τα έντομα».

Η αστυνομικός παρότι ακολουθούσε πιστά τη φαρμακευτική αγωγή, δεν έβλεπε καμία βελτίωση ενώ ύστερα από τρεις μήνες, στα τέλη Ιουνίου του 2019 είχε μεταφέρει άθελά της, τα έντομα και στο σπίτι της, όπου ιδίως στο υπνοδωμάτιό της, το στρώμα και τα σεντόνια εντοπίστηκαν ψύλλοι και κοριοί, με αποτέλεσμα, η ίδια με το σύζυγο και τα παιδιά της να φύγουν από το σπίτι μέχρι να γίνει επισταμένη απεντόμωση.

Σε αποζημίωση της αστυνομικού υποχρεώθηκε το ελληνικό Δημόσιο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας σειρά παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αστυνομίας προς την κατεύθυνση του ιατρικού ελέγχου, τη συντήρηση και την απολύμανση του χώρου κράτησης, έκανε δεκτή την προσφυγή που κατέθεσε η αστυνομικός.

Με την υπ’ αρ. 233/2025 απόφασή του, υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση ύψους 3.125 ευρώ για την οικονομική ζημία που προκλήθηκε στην αστυνομικό λόγω της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Τι αναφέρει η απόφαση

Το δικαστήριο έκρινε ότι «τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της οφείλουν να μεριμνούν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των προσώπων που κρατούνται στις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά και για την εν γένει τήρηση των κανόνων υγιεινής στους εν λόγω χώρους κράτησης».

Στη προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση,«στοιχειοθετούνται παράνομες παραλείψεις των οργάνων του εναγομένου, οι οποίες τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη της υγείας της ενάγουσας κατά το κρίσιμο διάστημα, ήτοι με την παρασιτική κνήφη που εμφάνισε λόγω της επαφής της με τα εν λόγω έντομα κατά τη διάρκεια της εργασίας της στους μολυσμένους χώρους της ανωτέρω υπηρεσίας του καθ’ ου, όπως και με την περαιτέρω μεταφορά και μετάδοση των επίμαχων παρασίτων στην οικία της».

Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ουδέποτε το ελληνικό Δημόσιο απέστειλε, όπως είχε υποχρέωση το διοικητικό φάκελο για την υπόθεση αυτή, στο δικαστήριο, «υπό την έννοια ότι δεν παρείχε καμία εξήγηση για την παράλειψη αυτή», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.