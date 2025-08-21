Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός

Σκέψεις για αλλαγές στα κριτήρια και στα ποσά το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους τον Νοέμβριο, σκέφτεται η κυβέρνηση.

Αρκετά πιθανό είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει στη ΔΕΘ αλλαγές στο επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται τόσο την αύξηση του ποσού όσο και την αλλαγή στα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν και περισσότεροι δικαιούχοι.

Με τα δεδομένο όμως που ισχύουν αυτή τη στιγμή, εκτός θα μείνουν αρκετοί συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής: