Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Είναι σίγουρο ότι ζούμε τις φοβερές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι είναι ανεπαρκής ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα: χρηματοδότησης, υποδομών, στελέχωσης, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, σχεδιασμού, συντονισμού.

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε από τις διακοπές του στα Χανιά και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το επιχείρημα ότι αυτά συμβαίνουν σε όλες τις χώρες της Μεσογείου δεν αρκεί για να εξηγηθεί γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη μόνιμου προσωπικού στην Πυροσβεστική και εναέριων μέσων, γιατί δημιουργήθηκε μια εικόνα αιφνιδιασμού του κρατικού μηχανισμού και διαχειριστικού χάους.

Οι μαρτυρίες αυτοδιοικητικών παραγόντων και κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι έχει χαθεί ο έλεγχος και ότι δεν γίνονται κινήσεις στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά σε μια συνθήκη αταξίας και πανικού.

Μόνο με βάση την επικοινωνιακή σκοπιμότητα μπορεί να εξηγηθεί ότι ανακοινώθηκε αναστολή του ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους πριν σβήσουν οι φωτιές και πριν βρουν χώρο να κοιμηθούν. Το ίδιο ισχύει για την έγκριση των υπερωριών για τους εποχικούς πυροσβέστες που εξοργίστηκαν, γιατί προσβλήθηκαν, ακούγοντας την βουλευτή της ΝΔ Σ. Βούλτεψη να λέει ότι «η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών».

Η απουσία κυβερνητικών στελεχών από τις περιοχές που καίγονται ήταν εντυπωσιακή, όπως και η αμεριμνησία τοπικών κυβερνητικών βουλευτών που πανηγυρίζουν, μέσω αναρτήσεων, για τα Canadair που φαίνονται στον ουρανό αλλά δεν λένε λέξη για την καταστροφή και τις ευθύνες.

Ο Βελόπουλος και ο Νατσιός φωνάζουν για τις ανεμογεννήτριες στα καμένα, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις ασκούν κριτική για ελλείψεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και θυμίζουν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις πριν από το καλοκαίρι ότι η χώρα είναι θωρακισμένη.

Αλλά δεν είναι. Το «112» σώζει ζωές, όμως η οικολογική καταστροφή που συντελείται είναι ανυπολόγιστη όπως και η καταστροφή περιουσιών, καλλιεργειών, χωριών και πόλεων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι το μεγάλο λάθος είναι η έμφαση στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, ζητούν εμπλοκή της δασικής υπηρεσίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και ενίσχυσή της.

Το προφανές είναι ότι δεν γίνεται κανενός είδους αξιολόγηση και τεκμηρίωση. Για παράδειγμα, όταν αποχώρησε από το νεοσυσταθέν τότε υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Στυλιανίδης δεν έκανε κάποιον απολογισμό έργου. Ούτε μετρήθηκε η απόδοση του μέτρου αυστηροποίησης των ποινών για το κακούργημα του εμπρησμού. Αλλωστε, δεν δίνεται προτεραιότητα στη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης που πολλές φορές ευθύνεται για τις πυρκαγιές και στον καθαρισμό των δασών και των οικοπέδων έγκαιρα και χωρίς διαρκείς παρατάσεις.

Έξι χρόνια μετά την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ που είχε διαφημίσει διαχειριστικό πλεονέκτημα, αποδεικνύεται στην πράξη με τον πιο δραματικό τρόπο ότι η σύσταση ενός υπουργείου δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει η χώρα την κλιματική κρίση και για να αποκτήσει σοβαρό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Οπως επίσης η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δεν αρκεί για να σωθεί αυτός που έχασε ό,τι είχε στην πυρκαγιά.