Πολιτικοί αρχηγοί μακριά από τις φωτιές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης είχαν την ετοιμότητα να πάνε στην Αχαΐα που δοκιμάζεται από καταστροφικές φωτιές.

Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν χάλασαν τις διακοπές τους για να βρεθούν στα πύρινα μέτωπα.

Την επισήμανση αυτή έκαναν στη στήλη στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν καταλαβαίνουν τη ραθυμία -όπως λένε- του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες μέσω Χ.

Α.Σ.