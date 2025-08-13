Στα τσιμέντα και στη θάλασσα σβήνει η φωτιά στην Πάτρα - Τι συμβαίνει με τα Canadair

Χίος, Φιλιππιάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Χίος βρέθηκαν για άλλη μια φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες και περνούν ακόμη μια δύσκολη νύχτα. Όλοι ζητούν περισσότερα εναέρια μέσα, καθώς δεν επαρκούν όσα βλέπουν πάνω από τις μεγάλες φωτιές, ενώ ψάχνουν τα Canadair.

Στα τσιμέντα των πολυκατοικιών και στη θάλασσα σταματούν οι φωτιές όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα που μπήκαν μέσα στον αστικό ιστό, στα βόρεια προάστεια της Πάτρας. Την πρώτη μέρα της φωτιάς, οι φλόγες κατέβηκαν δίπλα στη θάλασσα και εκεί έσβησαν, μια ανάσα από το κέντρο της Πάτρας.

Η Πάτρα ζητάει περισσότερα εναέρια και Canadair

Στη Φιλιππιάδα και γενικότερα στην Πρέβεζα γινόταν έκκληση για εναέρια μέσα

Στη Χίο ζήταγαν εναέρια επίσης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 στις ανωτέρω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.

«Τα Canadair ήρθαν για λίγες ώρες, αλλά δυστυχώς εξαφανίστηκαν»

Στο ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας έφτασε η φωτιά, όπως προειδοποίησε ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Πελετίδης, που τόνισε ότι η πυρκαγιά δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και υποτιμήθηκε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα εναέρια μέσα που επιχείρησαν εκεί.

«Είναι στο ένα χιλιόμετρο. Δεν είναι μακριά από το κέντρο της πόλης. Όπως είναι διαμορφωμένη η άνω πόλη και η προέκτασή της… είναι σε πολύ μικρή απόσταση», είπε ο δήμαρχος Πατρέων απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο απέχει η φωτιά από το κέντρο της πόλης, σε δηλώσεις που έκανε στο κέντρο ειδήσεων του OPEN.

Ο δήμαρχος Πατρέων τόνισε ότι επί δύο ημέρες δεν έχουν διατεθεί στην Πάτρα τα εναέρια μέσα που χρειάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Τα Canadair, τόνισε, βοήθησαν για λίγες ώρες και «δυστυχώς εξαφανίστηκαν», ενώ κατήγγειλε υποτίμηση του κινδύνου της φωτιάς, με συνέπεια αυτή να μην αντιμετωπιστεί σωστά.

«Το κύριο ζήτημά μας είναι ότι, δυστυχώς, για δύο μέρες δεν έχουμε τα μέσα, παρότι η κυβέρνηση λέει ότι μας τα έχει δώσει. Πέρα από αυτά τα δύο ελικόπτερα που πηγαινοέρχονται για να σβήσουν τη φωτιά στην πόλη μας, τα Canadair ήρθαν για λίγες ώρες, βοήθησαν αλλά δυστυχώς εξαφανιστήκαν. Και αυτό είχε ως συνέπεια, με την υποτίμηση που έκαναν για την πυρκαγιά που έχουμε στην πόλη μας, η εξέλιξή της ήταν... με μεγάλες εστίες, δε σβήνει και δημιουργήθηκε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το ζήτημα δεν θα το είχαμε», δήλωσε.

«Καίγεται μια πόλη επειδή δεν κατάλαβαν ή δεν έχουν τα μέσα»

«Εμείς φωνάζουμε, είμαστε σε κινητοποίηση και ασκούμε “πίεση” να γίνει κατανοητή η δυσκολία. Το αποτέλεσμα, δυστυχώς, επιβεβαιώνει την ανησυχία μας. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, βλέπουμε ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και αυτό έχει μεγάλες συνέπειες. Καίγεται μία πόλη και έχουμε μεγάλες συνέπειες για τους κατοίκους, γιατί οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ή δεν έχουν τα μέσα, όπως λένε, γιατί δεν τα προμηθευόμαστε», κατήγγειλε ο Κώστας Πελετίδης.

«Βλέπουμε πόσα μέσα είναι στον αέρα και δεν μπορείς να καλύπτεις όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς οι πόροι της χώρας μας δίνονται για άλλα πράγματα και όχι για να έχουμε τον εξοπλισμό και τα αεροπορικά μέσα για να μπορέσουμε να σβήσουμε τις φωτιές, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες και το κόστος- όφελος που έχουν στο μυαλό τους δεν κουμπώνει με το όφελος του λαού μας. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά η αποτελεσματικότητα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν είχαμε τα μέσα που χρειαζόμαστε», κατέληξε ο δήμαρχος Πατρέων.

Πόσα Canadair, ελικόπτερα και Πετζετέλ έχει η Ελλάδα το 2025;

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί το πόσα εναέρια έχει τελικά η Ελλάδα για το 2025. Από δηλώσεις του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές ο συνολικός στόλος θα φτάσει τα 80–85 μέσα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κάθε ημέρας. Από αυτά, τα 30–35 είναι εθνικά μέσα (όπως τα Canadair και ελικόπτερα του Στρατού και της Πυροσβεστικής), ενώ τα υπόλοιπα 49 θα είναι μισθωμένα μέσω της πενταετούς σύμβασης με το NSPA.

Χωρίς να είναι ξεκάθαρο στη χώρα μας φαίνεται πως θα δρουν για 120 ημέρες 15 ελικόπτερα Aviation B214 ST από την εταιρεία McDermott και άλλα τόσα αεροσκάφη Air Tractor AT-802F Fire Boss από την εταιρεία Pay’s Air Service.

Τα συγκεκριμένα ιπτάμενα μέσα όπως και άλλα τα νοικιάζει η Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα NSPA του ΝΑΤΟ. Η ανάπτυξή τους ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και ολοκληρώθηκε έως τις 28 Ιουνίου 2025, με διάρκεια μίσθωσης 120 ημερών. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα καταφθάνουν στη χώρα μας κυρίως από την Αυστραλία, αλλά και τις ΗΠΑ.

Πέρα από τα πτητικά μέσα που θα ενοικιάσει για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας, στη μάχη με τις φλόγες θα ριχτούν και εκείνα που διαθέτει η ίδια. Συνολικά η Ελλάδα διαθέτει 17 Canadair.

Πρεμιέρα με τα μισά Canadair και λιγότερα Πεζετέλ (PZL) σε σχέση με πέρυσι

Όπως έγραψε η Καθημερινή (Σταύρος Ιωαννίδης) από τον Απρίλιο, πρεμιέρα με τα μισά Canadair και λιγότερα Πεζετέλ (PZL) σε σχέση με πέρυσι κάνει η αντιπυρική περίοδος. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημεινή» η ΔΙΚΑΦΚΑ, η αρμόδια Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενημέρωσε εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, διαθέσιμα θα είναι κατά μέσο όρο 9 Canadair, έναντι 17 το 2024 και 17 PZL έναντι 22 την περασμένη χρονιά.

Οι διαθεσιμότητες των γερασμένων Canadair κινούνται φέτος χαμηλά λόγω της δυσκολίας υποστήριξης των μέσων, ειδικά των παλαιότερων CL-215, ορισμένα εκ των οποίων έχουν περισσότερα από 51 χρόνια υπηρεσίας και χιλιάδες ώρες πτήσης στην «πλάτη» τους.

Σε ό,τι αφορά τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα τα CH-47 Chinook, τα οποία είναι τα μοναδικά με δυνατότητα μεταφοράς πυροσβεστικού κάδου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στη διάθεση της πολιτικής προστασίας βρίσκονται τρία ελικόπτερα.

