Εκτός ελέγχου οι φωτιές σήμερα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Μέγαρα Αττικής

Μάχη με δεκάδες εστίες φωτιάς δίνουν από τα ξημερώματα της Τρίτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενισχύοντας τα πύρινα μέτωπα και καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό.
Ανεξέλεγκτα είναι τα μέτωπα φωτιά στην Πάτρα, στην Πρέβεζα, στη Χίο, στη Ζάκυνθο, ενώ το πρωί νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε στα Μέγαρα Αττικής.
Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, η κατάσταση παρέμεινε ανεξέλεγκτη και πλέον οι ελπίδες εναποτίθενται στα εναέρια μέσα.
- Στην Νοτιοδυτική πλευρά της Πάτρας έχουν καεί σπίτια στα Τσουκαλέικα, υπάρχουν ζημιές στα Βραχνέϊκα, δύο εργοστάσια κάηκαν στην ΒΙΠΕ, πολλά σπίτια έχουν καεί στα Μοιρέικα και άλλα χωριά, το Αχαϊκό κινδύνευσε, η φωτιά πέρασε από την Καμενίτσα, έκαψε σπίτια και πέρασε Αλισσό. Εκκενώθηκε η Ανω Αχαϊα, έγιναν καταστροφές μέχρι και σε επιχειρήσεις στα Καμίνια. Στη Βούντενη γίνονται εκκενώσεις σπιτιών κοντά στον Προφήτη Ηλία, ενώ οι κάτοικοι είναι στο πόδι. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα.
Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες στην Χίο06:49:10
Ολονύκτια μάχη έδωσαν εκατοντάδες πυροσβέστες στην Χίο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα που δημιούργησε η φωτιάπου εκδηλώθηκε σε περιοχή της Νέας Ποταμιάς το μεσημέρι της Τρίτης, σε χώρο κοντά σε ανεμογεννήτριες.
Οι οικισμοί Αμανή και Βολισσός εκκενώθηκαν, με την πλειονότητα των κατοίκων να φιλοξενούνται σε συγγενικά σπίτια, ενώ ελάχιστοι κατευθύνθηκαν σε δομές που διέθεσε ο Δήμος, όπως το ΚΑΠΗ και το Κλειστό Γυμναστήριο.
Σύμφωνα με το politischios.gr εικόνα της επόμενης μέρας αναμένεται να είναι αποκαρδιωτική, καθώς εκτός από το δασικό και γεωργικό κεφάλαιο, οι ζημιές σε όλους τους οικισμούς είναι εκτεταμένες περιλαμβάνοντας καμένα σπίτια και αγροικίες, καλλιέργειες και οχήματα.
Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά06:44:48
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.
Μεγάλη φωτιά τώρα στα Μέγαρα: Διακοπή κυκλοφορίας και 112 στην περιοχή06:28:23
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα.
Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.
Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Πριν από λίγο σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, και από το ύψος της ΕΟ Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα06:24:20
Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού , καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.
Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.
Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.
Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.
Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.
Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.
Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.
Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.
Οι φλόγες μπήκαν στον αστικό ιστό της Πάτρας06:22:09
Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας. Στις 02:25 νέο μήνυμα εστάλη από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.
Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ανέφερε νέο μήνυμα του 112 που εστάλη στις 02:45 στους κατοίκους.
Πάτρα: Νέο μέτωπο φωτιάς στην περιοχή Συχαινών – Δεν έχει σχέση με την πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα
Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 στα Συχαινά κοντά στην Περιμετρική Πατρών.
Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ήχησε το 112 όπου ανέφερε: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
Ουσιαστικά οι φλόγες μπήκαν στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας της Αχαΐας και απέχουν μόλις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, με τους κατοίκους της να παρακολουθούν έντρομοι το απόκοσμο θέαμα. Η φωτιά μαίνεται στην Συχαινά και απειλεί να περάσει στην Αρόη, η οποία εκκενώνεται.
Συνεχίζονται οι εκκενώσεις σπιτιών στα Συχαινά της Πάτρας, καθώς το μέτωπο είναι μεγάλο.
Λίγο νωρίτερα, ήχησε ξανά το γνωστό… «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από Κάτω Συχαινά, Ανθούπολη, Aρόη και Ξερόλακα προς την Πάτρα.
Σε ευθεία γραμμή η Αρόη είναι σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από το γενικό νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
Η φωτιά έχει φτάσει πολύ κοντά στα σπίτια και οι κάτοικοι τρέχουν με μάνικες και ό,τι μέσο διαθέτουν για να σβήσουν τη φωτιά.