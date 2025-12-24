Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Στη Βουλή έφεραν το θέμα των υψηλών διοδίων στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, και ειδικότερα στο τμήμα Πάτρα–Δυτική Αχαΐα, δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, με ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στην ερώτηση με τίτλο «Άμεση ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης για τα πανάκριβα διόδια από την Πάτρα στη Δυτική Αχαΐα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου», παρουσιάζεται το ιστορικό της χάραξης του έργου, παρά τις αντιρρήσεις κατοίκων και φορέων που είχαν ταχθεί υπέρ της νότιας λύσης, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, επισημαίνονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί το κόστος των διοδίων, τα οποία ανέρχονται στα 7 ευρώ στον σταθμό Καμινίων για τη μετακίνηση από και προς την Κάτω Αχαΐα. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για διαδρομή που πραγματοποιούν καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι, γεγονός που καθιστά την επιβάρυνση ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο αυξημένης ακρίβειας.

Οι βουλευτές αναφέρονται στις διαβεβαιώσεις της παραχωρησιούχου εταιρείας για μείωση του κόστους στα 2,80 ευρώ μέσω χρήσης e-pass, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιβάρυνση παραμένει σημαντική, ενώ θα υπάρξει και πρόσθετο κόστος για την απόκτηση του συστήματος. Εκφράζονται, επίσης, αμφιβολίες για την έγκαιρη εφαρμογή του, η οποία τοποθετείται στους πρώτους μήνες του 2026.

Παράλληλα, απορρίπτεται ως ανεπαρκής η λύση της χρήσης της παλαιάς εθνικής οδού από τους κατοίκους, καθώς, σύμφωνα με την εμπειρία των πρόσφατων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκαλεί αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθυστερήσεις, φθορές στο οδόστρωμα και ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη άμεσου σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για τη λειτουργική σύνδεση του αυτοκινητόδρομου με τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, την κατασκευή του ημικόμβου Αλισσού–Κάτω Αχαΐας, καθώς και τη δημιουργία κόμβου στο ύψος του Λάππα για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της περιοχής θα ήταν η δωρεάν διέλευση των μόνιμων κατοίκων και των εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά στον συγκεκριμένο άξονα. Μέχρι να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ζητούν την άμεση μείωση των διοδίων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.