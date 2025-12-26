Στις έρευνες συμμετείχαν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων βρέθηκαν νεκροί το απόγευμα της Παρασκευής (26/12/2025) κάτω από τη χιονοστιβάδα που «χτύπησε» τα Βαρδούσια όρη στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζί με τους ορειβάτες στη Φθιώτιδα βρέθηκε και μία γυναίκα καταπλακωμένη από το χιόνι.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα και το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα.

Στο σημείο που έχουν βρεθεί οι ορειβάτες βρίσκονται 30 άτομα ώστε να τους ανασύρουν και να τους μεταφέρουν στον Άγιο Αθανάσιο όπου αναμένουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, υποστήριξε ακόμα ότι: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε, από την πλευρά τους: «Τα Χριστούγεννα είχε σφοδρή καταιγίδα, μπορεί να έχουν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευθούν και μακάρι να είναι έτσι για να τους βρούμε ζωντανούς».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών, καθώς στην επιχείρηση εντάχθηκαν επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες είχαν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνέχιζαν τις έρευνες.

Παράλληλα, οι διασώστες εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, γεγονός που προβλημάτιζε ιδιαίτερα τους διασώστες.

Η περιοχή των Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους.