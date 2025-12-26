Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είναι πρόθυμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον 60 ημερών. Νωρίτερα την Παρασκευή δήλωσε ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο με τον Πρόεδρο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου όταν συναντηθούν την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και το σχέδιο του Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στα ανατολικά. Ο Ζελένσκι εξακολουθεί να ελπίζει να βελτιώσει αυτούς τους όρους και είπε ότι θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε μια «ισχυρή» θέση στο έδαφος.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να διεξάγει δημοψήφισμα και δεν αποκλείει πλέον τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Όμως, όπως τόνισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης με το Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σημαντικές πολιτικές, υλικοτεχνικές και επιπλοκές ασφαλείας.

Γι' αυτό πιστεύει ότι μια 60ήμερη εκεχειρία για την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας «είναι το ελάχιστο». Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για εκεχειρία εάν ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά θέλουν ένα συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν του είναι ακόμη σαφές εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει με το σχέδιο του Τραμπ εξαρχής. «Έχω κάποιες πληροφορίες... αλλά βρίσκομαι στη στιγμή που θέλω να πιστεύω μόνο στα λόγια των ηγετών», είπε.

Συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι μίλησε στο Axios τηλεφωνικά δύο ημέρες πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ στο Mar-a-Lago, λέγοντας ότι οι περισσότερες πτυχές των διμερών συμφωνιών ΗΠΑ-Ουκρανίας έχουν πλέον καθοριστεί και έχουν κωδικοποιηθεί σε πέντε έγγραφα, αν και μπορεί να προστεθεί ένα έκτο.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», αν και υπάρχουν ορισμένα «τεχνικά πράγματα» που πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω.

Ένα είναι η διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια 15ετή συμφωνία που θα μπορούσε να ανανεωθεί. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια», είπε προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε με αυτό κατά τη συνάντησή τους.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα φέρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώπιον των νομοθετικών τους οργάνων για επικύρωση, είπε ο Ζελένσκι ενώ επαίνεσε τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και την ομάδα του, με επικεφαλής τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ, για το έργο τους.

Ο Ζελένσκι τόνισε, επίσης, ότι θα ήθελε να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση στο εδαφικό. Αλλά αν το σχέδιο απαιτεί «μια πολύ δύσκολη» απόφαση για αυτό το ζήτημα, πιστεύει ότι η καλύτερη πορεία προς τα εμπρός θα είναι να τεθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα.

Σύγκρινε μια τέτοια ψηφοφορία με το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο - με τους ανθρώπους να κάνουν έντονη προεκλογική εκστρατεία και από τις δύο πλευρές ενός πολύ περίπλοκου ζητήματος - εκτός από ένα πολύ πιο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα και σε μια χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ ήταν έτοιμοι να επισκεφθούν την Ουκρανία για να παρουσιάσουν τα οφέλη της συμφωνίας. Υπονόησε ότι ίσως ο ίδιος ο Τραμπ θα έπρεπε να την επισκεφθεί για να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του ενώ υποστήριξε ότι εάν αυτή η εκστρατεία λάβει χώρα εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, θα έχει άσχημη κατάληξη. Παρά τις συζητήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομικά οφέλη, «ο λαός θα δει τους πυραύλους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη για μια εκεχειρία που θα ισχύει στην πράξη και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.

Εάν οι άνθρωποι δεν προσέλθουν να ψηφίσουν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να φαίνεται παράνομο, είπε ο Ζελένσκι. «Είναι καλύτερο να μην γίνει δημοψήφισμα παρά να γίνει ένα δημοψήφισμα όπου οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και να ψηφίσουν», υποστήριξε.

Ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το Σάββατο για να ενημερώσουν τους πάντες για τις συνομιλίες, δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος. Ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει ότι αυτός και ο Τραμπ θα μπορέσουν επίσης να «συνδεθούν με τους Ευρωπαίους» κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο στόχος της συνάντησης της Κυριακής με τον Τραμπ είναι να αξιοποιήσουν όλη την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ομάδες τους για να ορίσουν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου — συμπεριλαμβανομένου του «χρονοδιαγράμματος». «Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε στο επόμενο επίπεδο και γι' αυτό πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους προέδρους», είπε. «Θέλουμε να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό βασίζομαι σε αυτή τη συνάντηση».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού, ο οποίος γιορτάζει τα Χριστούγεννα σε μια περίοδο πολέμου. «Οι άνθρωποι στο μέτωπο, υπερασπίζονται τη χώρα και ταυτόχρονα [έχουν] κάποιες στιγμές για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα».