Χίος: Χωρίς ρεύμα για πολλές ημέρες τα χωριά της Αμανής

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να παραμείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της Αμανής που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς οι ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ είναι εκτεταμένες και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάστασης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες, γεγονός που αναγκάζει πολλούς κατοίκους να εξετάζουν την προσωρινή απομάκρυνσή τους από την περιοχή, εφόσον δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από επτά έως δέκα ημέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα σε Φυτά και Σπαρτούντα.

Πηγή: politischios.gr

