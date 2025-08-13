Απίστευτες εικόνες στην Πάτρα: Ελικόπτερο επιχειρεί πάνω από διερχόμενα αυτοκίνητα

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας: Οι φλόγες περικυκλώνουν τα σπίτια, η έκκληση των εποχικών πυροσβεστών.

Σε μια προσπάθεια να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα συμμόρφωσης με τις εντολές εκκένωσης της Πολιτικής Προστασίας, οι εποχικοί πυροσβέστες ανήρτησαν στην πλατφόρμα X ένα συγκλονιστικό βίντεο από τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στην πόλη της Πάτρας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο αέρας από το ελικόπτερο που επιχειρεί σπάει ενά τεράστιο κλαδί που προσγειώνεται στα οχήματα οδηγών που εξακολουθούν να κινούνται στις ζώνες της φωτιάς.

«Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112», σημειώνουν. «Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες καί εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής».

{https://x.com/epoxpyrosvestes/status/1955569031081230452}

Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ από τα Συχαινά. Αυτή την ώρα σπίτια παραδίδονται στις φλόγες στα Μποζαΐτικα, ενώ φωτιά έπιασε και σπίτι στην οδό Θεοφράστου. Αναφορικά με την κατάσταση στην Περιμετρική, η φωτιά κατευθύνεται προς την Σαμακιά, όπου κι επιχειρούν ελικόπτεραμ ενώ οι φλόγες πλησιάζουν και τον ΧΥΤΑ Ξερόλακας.