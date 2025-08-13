Η Πάτρα «πνιγμένη» στους καπνούς - Νέες εικόνες από την κατάσταση σήμερα

Η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι αποπνικτική και σε πολλά σημεία η ορατότητα είναι πολύ ασθενής λόγω των πυκνών καπνών.

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές που κατακαίουν από χθες την Πάτρα, με τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει τον αστικό ιστό της πόλης, καίγοντας κατοικίες και επιχειρήσεις στο πέρασμά τους.

Κατά το οδοιπορικό του Dnews στην περιοχή, επικρατούσε χάος, με κάποιους μαγαζάτορες στην είσοδο της πόλης να ρίζνουν νερό στις περιουσίες τους, φοβούμενοι μήπως πλησιάσει η φωτιά.

Δείτε φωτογραφίες του Dnews από την είσοδο στην Πάτρα: