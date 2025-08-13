Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη για τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα

Οι φωτιές σαρώνουν για δεύτερη μέρα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο και σε άλλες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι φωτιές σαρώνουν για δεύτερη μέρα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο και σε άλλες περιοχές.

Πλέον εκκενώθηκαν περιοχές με χιλιάδες κατοίκους, όπως η Κάτω Αχαΐα, μια κωμόπολη με 7.5000 κατοίκους.

Οι φλόγες σήμερα είναι μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, ενώ δραματική είναι η κατάσταση στη Φιλιππιάδα.