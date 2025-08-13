Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη για τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη για τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα
Οι φωτιές σαρώνουν για δεύτερη μέρα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο και σε άλλες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι φωτιές σαρώνουν για δεύτερη μέρα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο και σε άλλες περιοχές.

Πλέον εκκενώθηκαν περιοχές με χιλιάδες κατοίκους, όπως η Κάτω Αχαΐα, μια κωμόπολη με 7.5000 κατοίκους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Πάτρα «πνιγμένη» στους καπνούς - Νέες εικόνες από την κατάσταση σήμερα

Η Πάτρα «πνιγμένη» στους καπνούς - Νέες εικόνες από την κατάσταση σήμερα

Ελλάδα
Η φωτιά περικυκλώνει την Πάτρα: Δραματικές ώρες, καίγονται σπίτια

Η φωτιά περικυκλώνει την Πάτρα: Δραματικές ώρες, καίγονται σπίτια

Ελλάδα
Εκκενώνεται τώρα η παλαιά Φιλιππιάδα - Στο έλεος του πύρινου ολέθρου η Πρέβεζα

Εκκενώνεται τώρα η παλαιά Φιλιππιάδα - Στο έλεος του πύρινου ολέθρου η Πρέβεζα

Ελλάδα

Οι φλόγες σήμερα είναι μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, ενώ δραματική είναι η κατάσταση στη Φιλιππιάδα.

6631567_82aa9.jpg6631570_e498e.jpg6631557_826b2.jpg6631553_4cc10.jpg6631550_85a64.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε πύρινο κλοιό Πάτρα και Φιλιππιάδα - Νέο «112» στην Χίο

Σε πύρινο κλοιό Πάτρα και Φιλιππιάδα - Νέο «112» στην Χίο

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη

Πολιτική
Φωτιές: Live μετάδοση από το Associated Press από τα μέτωπα στην Ελλάδα

Φωτιές: Live μετάδοση από το Associated Press από τα μέτωπα στην Ελλάδα

Ελλάδα
Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Οικονομία

NETWORK

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

healthstat.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

healthstat.gr
Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

healthstat.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

healthstat.gr