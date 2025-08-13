Games
Η φωτιά περικυκλώνει την Πάτρα: Δραματικές ώρες, καίγονται σπίτια

Περικυκλωμένη από φλόγες η Πάτρα: Εστίες μέσα στον αστικό ιστό, εκκενώσεις και καμένα σπίτια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ από τα Συχαινά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να περικυκλώσουν το βράδυ τον αστικό ιστό της Πάτρας.

Σύμφωνα με το thebest, η φωτιά φαίνεται να μπαίνει πλέον στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και καίει σπίτια στην οδό Θεοφράστου, ενώ - όπως μεταφέρει το dete.gr - η φωτιά μπήκε νωρίτερα και σε σπίτια στη Ράχη Βούντενης.

{https://www.facebook.com/reel/1250720673469249}

Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν οι μοναχές από το μοναστήρι του Μπάλα, ενώ παραμένει σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων αλλά και οικόσιτων ζώων από την περιοχή.

map_e925b.jpg

Οι φλόγες βρίσκονται παράλληλα δίπλα στην Πανεπιστημίου όπου απειλούν κτίριο της Περιφέρειας και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το pelop, από νωρίς το πρωί εχει εκκενωθεί το κτίριο, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Πανεπιστημίου, από το ύψος της Αρέθα μέχρι και τη Διοδώρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=_KFBWAFTpns&t=4s&ab_channel=PeloponnisosMedia}

Σημειώνεται πως η φωτιά περικύκλωσε τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, αφού πρώτα «σκέπασε» και σχολείο της περιοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=HY40DOs45sU&t=4s&ab_channel=DETEGRPATRAS}

Ακόμη ένα μέτωπο καταγράφει το flamis.gr στην Δραγώλενα, όπου έχει κοπεί ο δρόμος.

8ff82f12-4c49-4610-80c4-6ba143c10b99-1-696x392_65dc3.jpg

