Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Πάτρας με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, οι βασικοί ύποπτοι πέρασαν το κατώφλι της Ασφάλειας. Αυτοβούλως παρουσιάστηκαν, αργά χθες το βράδυ στις Αρχές, τρεις άνδρες που εμπλέκονται στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών και έναν 29χρονο συνεργό τους. Και οι τρεις είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των Αρχών από παλαιότερες υποθέσεις.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθησαν, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Με την ίδια κατηγορία βαρύνονται ακόμη έξι ημεδαποί άνδρες τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ συνελήφθησαν και δύο ακόμη άνδρες, ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης, καθώς και ψευδή κατάθεση.

Ειδικότερα, στις 04-01-2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εννέα κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού και με ανθρωποκτόνο πρόθεση, επιτέθηκαν με λακτίσματα, γρονθοκοπήματα και με τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε τέσσερις άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο ένας και οι υπόλοιποι τρεις να τραυματισθούν ελαφρά.

Οι κατηγορούμενοι μετά το περιστατικό τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι ιδιοκτήτες του καταστήματος κατέθεσαν ψευδή γεγονότα σχετικά με την ύπαρξη ή μη καταγραφικού μηχανήματος στο κατάστημα, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο το προανακριτικό έργο.

Μετά την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων και την συλλογή πειστηρίων από τον τόπο του εγκλήματος, μετέβησαν χθες 05-01-2026, αργά το βράδυ, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των έξι ταυτοποιημένων συνεργών τους».