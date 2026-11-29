Η προσωπική της ζωή στη φόρα.

Η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου απασχολεί πλέον εξίσου τις πολιτικές όσο τις lifestyle στήλες.



Στη συνέντευξή της στον Δήμο Βερύκιο, στο podcast RAW των «Νέων», επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε όμως εκτενώς και για τη σχέση της με τον ηθοποιό Πασχάλη Τσαρούχα, περιγράφοντας την ευτυχία της.

Το ενδιαφέρον από επικοινωνιακής άποψης είναι ότι τα περισσότερα δημοσιεύματα που ακολούθησαν προέταξαν τις ερωτικές εξομολογήσεις της και όχι πολιτικές θέσεις ή απόψεις.

Η ίδια, πάντως, δήλωσε ότι αισθάνεται αμήχανα όταν μιλά δημοσίως για την προσωπική της ζωή. Το κατάφερε πάντως…

Α.