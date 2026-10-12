Ο υπουργός Υγείας αρνήθηκε ότι η ανάρτησή του στρεφόταν κατά του Νίκου Δένδια, αλλά στη συνέχεια φρόντισε να εξαιρέσει από την κριτική του τους άλλους δύο απόντες από τα γενέθλια της ΝΔ.

Για την ανάρτηση που έκανε με αφορμή τις απουσίες «γαλάζιων» στελεχών από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, την οποία πολλοί ερμήνευσαν ως «καρφί» κατά του Νίκου Δένδια (βρισκόταν στη Βενετία για τη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου «ADRION Initiative», σε επίπεδο υπουργών Άμυνας), κλήθηκε να απαντήσει στο ERTnews ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά, ο υπουργός Υγείας είπε: «Μπορείτε να μου πείτε πού έχω τσακωθεί με τον κ. Δένδια; Έχετε δει τσακωμό δικό μου με τον κ. Δένδια; Μόνο καλά λόγια έχω πει για τον κ. Δένδια στη ζωή μου, δεν έχω πει κάτι κακό ποτέ».

Και συμπλήρωσε: «Δεν ήταν ονομαστικά (σ.σ. η ανάρτησή του) για τον κ. Δένδια. Έχουμε γενέθλια, όταν κάποιος σε καλεί στα γενέθλιά του δεν πρέπει να πας; Δεν είναι αγένεια να μην πας;».

Στη συνέχεια, ωστόσο, φρόντισε να επαναφέρει τις υπόνοιες για τον πραγματικό αποδέκτη της ανάρτησής του. Όταν η παρουσιάστρια Στέλλα Παπαμιχαήλ του επισήμανε πως «ήταν συγκεκριμένοι αυτοί που έλειπαν, ο Καραμανλής, ο Μεϊμαράκης και ο Δένδιας», ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Αφήστε τώρα, τους πρώην αρχηγούς δεν θέλω να τους βάζω στο ίδιο ζύγι με μας, τους υπόλοιπους. Δεν κρινόμαστε με τα ίδια μέτρα».

Με άλλα λόγια, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαιρεί από την κριτική του τους δύο πρώην προέδρους της ΝΔ, αφήνοντας τον Νίκο Δένδια μόνο του στην κατηγορία εκείνων που δεν πήγαν στα γενέθλια του κόμματος.

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Μ. Καλ.