Τι ανέφερε ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του στα social media.

Την εκτίμηση ότι ενδέχεται στατιστικά να σημειωθούν ακόμη τρεις έως τέσσερις ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7 βαθμών και άνω σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2026 διατυπώνει ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν παρατηρείται ασυνήθιστη αύξηση της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας, παρά την εντύπωση που έχει δημιουργηθεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δονήσεις.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επιχειρεί να εξηγήσει, με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, τη συχνότητα εμφάνισης ιδιαίτερα ισχυρών σεισμών στον πλανήτη, τονίζοντας ότι κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 15 έως 17 σεισμικές δονήσεις μεγέθους τουλάχιστον 7 βαθμών.

Όπως αναφέρει, οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς εκδηλώνονται στην περι-Ειρηνική ζώνη, γνωστή και ως «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», όπου παρατηρείται έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

{https://www.facebook.com/100014233710134/posts/2577537542730678/?app=fbl}

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο σεισμολόγος, από την αρχή του 2026 έχουν σημειωθεί 12 σεισμοί αυτής της κατηγορίας. Επομένως, με βάση τον ετήσιο στατιστικό μέσο όρο, εκτιμά ότι ενδέχεται να καταγραφούν ακόμη τρεις έως τέσσερις μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Παπαδόπουλος στην αντίληψη ότι το 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, εξηγώντας πως πρόκειται για λανθασμένη εντύπωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Aναμένονται και άλλοι ισχυροί σεισμοί στην υδρόγειο με μέγεθος μεγαλύτερου του 7 έως το τέλος του 2026. Η παγκόσμια στατιστική λέει ότι κάθε χρόνο γίνονται 15-17 τέτοιοι σεισμοί. Οι περισσότεροι γίνονται στην περι-Ειρηνική ζώνη, γνωστή ως "δαχτυλίδι της φωτιάς" (βλ. Εικόνα).

Μέχρι τώρα μέσα στο 2026 έγιναν 12 τέτοιοι σεισμοί. Συνεπώς, στατιστικά αναμένονται 3-4 ακόμη. Είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι φέτος είχαμε περισσότερους. Όχι, απλά ορισμένοι ήταν πολύ καταστροφικοί, έγιναν κοντά στο χρόνο (π.χ. Βενεζουέλα, Κολομβία), μάλλον τυχαία, και έδωσαν την πλασματική εντύπωση, στον πολύ κόσμο, ότι είχαμε αύξηση της παγκόσμιας σεισμικότητας.

Οι 12 σεισμοί (M ≥ 7.0) εντός του 2026 είναι:

• Μαλαισία (Kota Belud): 22 Φεβρουαρίου – M 7.1

• Τόνγκα (Neiafu): 24 Μαρτίου – M 7.5

• Βανουάτου (Sanma): 30 Μαρτίου – M 7.3

• Ινδονησία (Βόρειες Μολούκες): 1 Απριλίου – M 7.4

• Ιαπωνία (Iwate/Sanriku): 20 Απριλίου – M 7.4

• Φιλιππίνες (Mindanao): 7 Ιουνίου – M 7.8

• Βενεζουέλα (Yumare/San Felipe): 24 Ιουνίου – M 7.2 και M 7.5 (Διπλός σεισμός στην ίδια περιοχή)

• Μεξικό: 17 Ιουλίου – M 7.3

• Κολομβία (Chocó): 10 Αυγούστου – M 7.4

• Ινδονησία (Θάλασσα Φλόρες/Ende): 14 Αυγούστου – M 7.8

• Παναμάς (Χερσόνησος Azuero): 9 Οκτωβρίου – M 7.7

Αυτή είναι η φύση, η οποία είναι αντικειμενική, δλδ. έχει τους δικούς της μηχανισμούς, χωρίς θεϊκές παρεμβάσεις, και θα είχε ακριβώς τους ίδιους, ακόμη κι' αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο είδος επί γής. Εμείς είμαστε βουλητικοί, δλδ. έχουμε βούληση, επιθυμίες και απόψεις που συχνά είναι μακράν της επιστημονικής γνώσης, συχνά δεισιδαιμονικές έως και μεσαιωνικές (βλ. αστρολογία, μερομήνια κλπ..

Και μετά την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, τουλάχιστον όπως το ξέρουμε σήμερα, οι ίδιοι γεωφυσικοί μηχανισμοί θα συνεχίσουν. Η φύση μας αγνοεί. Δε γνωρίζει την ύπαρξή μας. Προχωρά χωρίς να μας ερωτά. Εμείς την φοβόμαστε, τη μελετάμε, την εξορκίζουμε ή και δεν τη σεβόμαστε. Αλλά αυτή είναι πανίσχυρη και προχωρά. Εμείς είμαστε οι αδύναμοι, οι άπληστοι και αμετροεπείς.