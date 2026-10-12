Στενεύουν τα περιθώρια για την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα.

Οι αποκαλύψεις για την πολιτεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνεχίζονται στα αμερικανικά ΜΜΕ και οι πιθανότητες να αποφύγει την ανάκληση λιγοστεύουν, όπως επισημαίνουν ενήμερες διπλωματικές πηγές.

Παρά τη δημόσια στήριξή της από τον ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, όταν δέχτηκαν σχετικές ερωτήσεις, πήραν αποστάσεις.

Εάν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν πλειοψηφία στο Κογκρέσο, κάτι εξαιρετικά πιθανό, είναι βέβαιο ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα κληθεί σε ακρόαση και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο ΥΠΕΞ τα γνωρίζουν όλα αυτά και ακολουθούν την προσφιλή τακτική «ποιείν την νήσσαν».

Α.