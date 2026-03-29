Ενοχλημένα τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Αριστεράς με τις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη.

Άρχισαν και πάλι οι διαρροές πως η πόρτα του ΠΑΣΟΚ είναι ...ανοιχτή σε στελέχη της Νέας Αριστεράς όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Για φανταστείτε το. Να γίνει μια ψηφοφορία για τα εξοπλιστικά προγράμματα με τους τρεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ή τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας για τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού που το ΠΑΣΟΚ πάντα υπερψηφίζει.

Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος, μάλιστα, φέρονται ενοχλημένοι με τις διαρροές, τις οποίες αποδίδουν ευθέως στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Ο δε τέως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προσανατολίζεται -και σωστά εκ μέρους του- να διαψεύσει και δημοσίως τις σχετικές διαρροές.

Β.Σκ.