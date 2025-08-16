Games
Αιχμές της «Καθημερινής» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αιχμές της «Καθημερινής» για το Ταμείο Ανάκαμψης Φωτογραφία: Unsplash
Τι γράφει στην πρώτη της σελίδα για την... αναθεώρηση της αναθεώρησης!

Εξανίσταται- και σωστά- στο κύριο άρθρο της η «Καθημερινή» με τη νέα αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Θα ήταν αυτοκαταστροφικό αν προστεθεί και αυτό στον κατάλογο με τις νέες ευκαιρίες», προειδοποιεί:

«Μόλις τρεις μήνες μετά την τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το ελληνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα αναθεωρείται και πάλι, γεγονός που δείχνει ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν εξ αρχής ο ενδεδειγμένος. Πρόκειται για ένα αναντικατάστατο εργαλείο για τον αναπροσανατολισμό της εθνικής οικονομίας. Θα ήταν αυτοκαταστροφικό αν προστεθεί και αυτό στον κατάλογο με τις χαμένες ευκαιρίες».

Ποιος δεν συνυπογράφει;

Β.Σκ.

