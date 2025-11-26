Προηγήθηκε η θετική αξιολόγηση του έκτου αιτήματος πληρωμής που είχε υποβληθεί τον Ιούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε σήμερα το «πράσινο φως» για την εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά τη θετική αξιολόγηση του έκτου αιτήματος πληρωμής που είχε υποβληθεί τον Ιούλιο.

Με τη νέα δόση, η χώρα φτάνει πλέον τα 23,4 δισ. ευρώ σε εισπράξεις, καλύπτοντας το 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 39 οροσήμων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 178 – ποσοστό 48% των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα, έναντι μέσου όρου 43% στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα ορόσημα καλύπτουν κρίσιμους τομείς, από την Παιδεία και την Υγεία έως την Ενέργεια και την Κοινωνική Μέριμνα. Μεταξύ άλλων, εγκαταστάθηκαν 36.200 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε σχολεία, προωθήθηκε ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ενισχύθηκε ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού, ενώ 1,3 εκατ. δικαιούχοι έλαβαν επιδόματα μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση περίπου 12.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιώτες και αγρότες, δρομολογήθηκαν έργα αποθήκευσης 175 MW και προχώρησαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στις υποδομές οδικής ασφάλειας, με συμβάσεις για παρεμβάσεις σε 7.780 επικίνδυνα σημεία και για την εγκατάσταση «έξυπνου» φωτισμού LED.

Στον χώρο της Δικαιοσύνης ξεκίνησε η λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας και ολοκληρώθηκε η ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και υπαλλήλων. Στη Δημόσια Διοίκηση προχώρησε η κτηματογράφηση άνω του 90% της επικράτειας, ενώ στο φορολογικό σύστημα διασυνδέθηκαν 400.000 ταμειακές μηχανές και POS με την πλατφόρμα MyData.