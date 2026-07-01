Η μειοψηφία ερίζει για τον ποιον αρχηγό θα βγάλει αν γίνει πλειοψηφία, ο πρόεδρος κάνει βήματα προς την μειοψηφία η οποία δηλώνει ήδη ότι θα τον αλλάξει ούτως ή άλλως, και οι ψηφοφόροι ...φεύγουν ανεπιστρεπτί!

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις» έγραφε ο μεγάλος Αλεξανδρινός.

Στην Κουμουνδούρου προφανώς δεν τον έχουν διαβάσει ή, το πιθανότερο, δεν τον συμμερίζονται!

-Η μειοψηφία, πριν καν γίνει και τυπικά πλειοψηφία, ερίζει για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ! Ο Παύλος Πολάκης έθεσε ήδη υποψηφιότητα, ο Νίκος Παππάς -ο...Σουσλόφ της ομάδας- τάσσεται υπέρ της συλλογικής ηγεσίας και η Ρένα Δούρου επιδιώκει μεν να είναι ο διάδοχος του Σωκράτη Φάμελλου αλλά δεν θα έλεγε όχι και στη συλλογική ηγεσία!

-Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεδρίασε το ...Εκτελεστικό Γραφείο και επιβεβαίωσε πως η αλλαγή γραμμής που δημοσιοποίησαν ο εκπρόσωπός του Χρήστος Γιαννούλης και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά είναι γραμμή του ιδίου και προφανέστατα γραμμή που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με αυτή της μειοψηφίας! Η οποία μειοψηφία όμως είναι αποφασισμένη να τον αλλάξει από πρόεδρο του κόμματος ακόμα και αν ταυτιστεί μαζί της.

Στις συνομιλίες του με στενούς του συνεργάτες πάντως ο Σ. Φάμελλος αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Ο νέος «παράγοντας» της Κουμουνδούρου Γιάννης Μπουλέκος είναι υπέρ της στήριξης του Σ. Φάμελλου εφόσον όμως αυτός αλλάξει πλήρως γραμμή και συμπλεύσει με την ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου!

-Οι «φίλοι του Αλέξη» χωρίζονται σε αυτούς που θα αποχωρήσουν άμεσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτούς που θα παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα αλλά δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αφήνοντας τον Φάμελλο βορά στη μειοψηφία του κόμματος.

-Οι βουλευτές που προσανατολίζονται να ανεξαρτητοποιηθούν ή να παραιτηθούν θα το πράξουν πιθανότατα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, εκτός ίσως από έναν ή δυο που το σκέφτονται για Ιούλιο.

-Την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό για τους ανθρώπους της Κουμουνδούρου είναι μια ...λεπτομέρεια!