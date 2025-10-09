Υπουργοί και «γαλάζιοι» βουλευτές στέλνουν απελπισμένα μηνύματα στο Μαξίμου: Η κατάσταση είναι εκρηκτική.

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ευρύτερα στην ύπαιθρο μετά τις μη πληρωμές των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων από την κυβέρνηση, αλλά και η αποτυχία στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Γαλάζιοι «βουλευτές» αλλά και υπουργοί αποστέλλουν απελπισμένα μηνύματα προς το Μαξίμου για αντιμετώπιση της κατάστασης.«Κάντε κάτι γιατί θα μας ...δείρουν» διαμηνύουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές της πλειοψηφίας από την επαρχία, καθώς μεταξύ άλλων δεν αποδίδονται στους αγρότες περίπου 750.000.000 ευρώ που ήταν προγραμματισμένα να δοθούν από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου!

Οι επιθέσεις αγροτών στον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό στις Σέρρες, αλλά -κυρίως- στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στη Βοιωτία, δείχνει ότι η οργή συσσωρεύεται και η κατάσταση τείνει να ξεφύγει τελείως. Οι αγρότες, μάλιστα, όπως έγραψε ο Νίκος Ανδριόπουλος στον Πληροφοριοδότη,απειλούν με κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου.

Η κατάσταση εκτραχύνεται και από επιπλέον άστοχες κινήσεις, όπως πχ να ζητείται πίσω μέρος των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί για την καταστροφή του «Ντάνιελ» στην Θεσσαλία.

Η αποτυχία της κυβέρνησης να χαράξει μια αποτελεσματική πολιτική στην αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα καθιστά ακόμα πιο εκρηκτικό το πρόβλημα καθώς ένα μεγάλο τμήμα της κτηνοτροφίας απειλείται με αφανισμό, ενώ σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην αγορά, με ελλείψεις προϊόντων και αύξηση των τιμών.

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν για το θέμα σοβαρές αρρυθμίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης- νεότερα προσεχώς...