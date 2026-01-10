Όλα όσα αποφασίστηκαν.

Να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισαν οι αγρότες από 57 μπλόκα που συμμετείχαν στην πανελλαδική συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα αλλά δεν πρόκειται να κάνουν «ούτε βήμα πίσω στα αιτήματά τους», προειδοποιώντας μάλιστα, πως αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας μεγάλο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου.

Παράλληλα, οι ίδιοι ζήτησαν η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταδίδεται ζωντανά με κάμερες ή να κρατηθούν πρακτικά, ενώ πρώτη θέση στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό κατέχει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων.

«Τα προβλήματα και οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε το ελάχιστο. Αποφασίσαμε, εφόσον είχαμε πει ότι θέλουμε ένα πλαίσιο διάλογο και μια εξειδίκευση από την κυβέρνηση, να πάμε στον διάλογο, αλλά θα πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας και να μην κάνουμε έκπτωση καθόλου ούτε στη ζωή μας ούτε στην αξιοπρέπειά μας ούτε στο αύριο των νέων παιδιών. Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει την πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, σε αντίθετη περίπτωση γυρνάμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το αύριο, την επιβίωσή μας, αν δεν σταματήσουμε τη φτωχοποίησή μας, γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας σε Γενική Συνέλευση στα μπλόκα και νομίζω ότι ο δρόμος της κλιμάκωσης, ολικών αποκλεισμών ή άλλων μορφών, θα είναι η μοναδική διέξοδος ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία, η οποία είναι στο πλευρό μας, ότι έχουμε δίκιο», τόνισε από την πλευρά του ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμη αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».

Από το συντονιστικό της Εύβοιας, ο Μπάμπης Τσιβίκας τόνισε ότι: «Δείξαμε την ενότητά μας και μπορούμε να συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό είναι το μήνυμα που αφήνουμε. Ελπίζουμε ότι ο πρωθυπουργός σαν ανώτερη ηγεσία της χώρας ότι θα μπορέσει να λύσει ζητήματα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13.1.26) το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο της Νίκης σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.