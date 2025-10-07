Παρέλαση με (δικαιολογημένες) γκρίνιες από τους αγρότες.

Εκρηκτικό μείγμα δημιουργείται για τους βουλευτές επαρχίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς στις ανοιχτές πληγές της ακρίβειας και των Τεμπών προστίθεται το... «όχι» στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους αγρότες τον Οκτώβριο.

Το υπό διερεύνηση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει «μπλοκάρει» τα πάντα, με τις πληρωμές προς τους αγρότες να παραπέμπονται στις καλένδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς μαζί με τα «ξερά» των επιτήδειων του συστήματος καίγονται και τα «χλωρά», έντιμοι δηλαδή αγρότες που περιμένουν τις ενισχύσεις που νόμιμα δικαιούνται.

Κάπως έτσι, σε πρώτη φάση το «μάρμαρο» θα το πληρώσουν οι βουλευτές επαρχίας της ΝΔ που θα κληθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα στις παρελάσεις, οι οποίες μην αποκλείετε καθόλου να γίνουν με... τρακτέρ αν δεν βρεθεί λύση.

Ν.Α.