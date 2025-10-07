«Κλέφτες, τα λεφτά μας πού είναι;», φώναζαν οι αγρότες.

Συνθήματα, πορεία διαμαρτυρίας, συμπλοκές με ΜΑΤ και χημικά. Αυτό ήταν το σκηνικό της κινητοποίησης αγροτών της Βοιωτίας και η ένταση κορυφώθηκε όταν κάποιοι από αυτούς μπήκαν στο Διοικητήριο Λιβαδειάς και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Στις εικόνες που μετέδωσε το STAR Κεντρικής Ελλάδας, αγρότες έχουν πλησιάσει τον υπουργό και φωνάζουν αγανακτισμένοι, ενώ ο Κώστας Τσιάρας επιχειρεί, καθιστός, να απαντήσει σε μερικούς από αυτούς. «Πού είναι τα λεφτά μας;», «Είστε απαράδεκτοι», του φώναζαν κάποιοι από τους αγρότες, προτού αποχωρήσουν.

Οι διαμαρτυρόμενοι έκαναν λόγο για ξεκάθαρη προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος και κατήγγειλαν αποκλεισμούς και επιλεκτικές συναντήσεις, σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας και αποχώρησαν από τη σύσκεψη εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, στην οποία είχαν προσκληθεί.

Η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης διεκόπη, καθώς οι αγρότες απαίτησαν να πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος με όλους στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου. Ο υπουργός αρνήθηκε και τελικά δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με ολιγομελή αντιπροσωπεία τους, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Συγκρούσεις με τα ΜΑΤ και χημικά

Νωρίτερα, οι αγρότες έκαναν πορεία, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με τρακτέρ που είχαν πάνω τους συνθήματα όπως «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα», ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Κλέφτες». Οι αστυνομικοί έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και έκαναν πορεία προς το Διοικητήριο, αλλά προκλήθηκε ένταση.

Ακολούθησε συμπλοκή των ΜΑΤ με τους αγρότες, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου- λάμψης.

Τσιάρας: Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με εντάσεις

Ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη σύσκεψη, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους αγρότες, «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων». «Βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Αυτή, υπαγορεύεται από την απόλυτη ανάγκη η χώρα μας να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να υπάρχει ροή ευρωπαϊκών πόρων. Το πρόβλημά μας είναι να μη αδικηθούν οι έντιμοι άνθρωποι που, με τεράστιο κόπο, επιχειρούν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα», συμπλήρωσε.

Στόχος, δήλωσε ο υπουργός, είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ πρόσθεσε ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, συνέχισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εν τέλει να δοθούν στους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Επανέλαβε ότι απαιτείται απ’ όλους υπομονή, έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία «μας έφεραν σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές, είπε ότι για το Μέτρο 23 ολοκληρώνονται οι ενστάσεις και θα αρχίσει το αμέσως χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές και για προγράμματα των οποίων έχουν καθυστερήσει, λόγω των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων που έγιναν.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων τόνισε την ανάγκη για πίστη τήρηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. «Δεν έχουμε περιθώριο να μη συνεργαστούμε και να μη τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων», σημείωσε.