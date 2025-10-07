Οι αγρότες έσπασαν τον πρώτο κλοιό των αστυνομικών και στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια, λίγο πριν η πορεία φθάσει στην πύλη του Διοικητηρίου.

Ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών της Βοιωτίας και αστυνομικών δυνάμεων στη Λιβαδειά, ενόψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου.

Αγρότες προσυγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Λιβαδειάς, στον κόμβο του Νοσοκομείου της πόλης και ξεκίνησαν πορεία προς την αίθουσα του Διοικητηρίου όπου και θα διεξαχθεί η σύσκεψη.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις, επετράπη στους αγρότες να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους έξω από το Διοικητήριο.

