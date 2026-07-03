Όλα είναι έτοιμα για την σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων - Το πρωτόκολλο της διαδικασίας.

Μετράμε και επίσημως αντίστροφα για την σημερινή ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν οι εναπομείνασες βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά και Μουσικά μαθήματα καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μετά τις 12 το μεσημέρι. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς και τα αρχικά του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου και του μητρωνύμου, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και σε όλα τα Λύκεια της χώρας σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις, στις οποίες θα εμφανίζονται μόνο ο κωδικός του υποψηφίου και οι βαθμοί ανά εξεταζόμενο μάθημα. Ενώ όσοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συνολικά μόρια ενός υποψηφίου, καθώς συνυπολογίζονται με βάση τον βαθμό που επιτεύχθηκε και τον συντελεστή βαρύτητας που ισχύει για κάθε τμήμα. Ωστόσο, για να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει πετύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και αν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Ο υπολογισμός των επιπλέον μορίων γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον βαθμό του ειδικού μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια επί 1.000. Για παράδειγμα, βαθμός 18 σε ειδικό μάθημα με συντελεστή βαρύτητας 20% αποδίδει 3.600 μόρια (18 × 0,20 × 1.000), τα οποία προστίθενται στα μόρια που προκύπτουν από τα τέσσερα βασικά μαθήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, κάθε βαθμός υπολογίζεται ξεχωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Αντίστοιχα, για τις σχολές που δέχονται περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός που πέτυχε ο υποψήφιος στις γλώσσες στις οποίες εξετάστηκε.

Οι επιδόσεις στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική διαμόρφωση των μορίων, ιδιαίτερα για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένων Γλωσσών, οι Σχολές Καλών Τεχνών, τα ΤΕΦΑΑ και άλλα τμήματα που απαιτούν ειδική εξέταση ή πρακτικές δοκιμασίες.

H εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ για να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα και τα μόριά σας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους από τις επιδόσεις τους στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα και τα λοιπά Μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας μέσω της εφαρμογής https://markcalc.it.minedu.gov.gr/. Η διαδικασία είναι άμεση και δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να δουν άμεσα τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε Τμήμα ή Σχολή του Πεδίου ή Τομέα τους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τους γραπτούς βαθμούς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Ο βασικός κανόνας για τον υπολογισμό μορίων στις Πανελλήνιες προβλέπει ότι ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 1000.