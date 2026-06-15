Αύριο οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα των Αγγλικών - Οι λεπτομέρειες της εξέτασης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες 2026 εισέρχονται στην επόμενη κρίσιμη εξκεταστική φάση, αυτή των Ειδικών Μαθημάτων. Οι εξετάσεις αφορούν χιλιάδες υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένες γλώσσες, σχέδιο ή μουσικά μαθήματα.

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών και συνεχίζεται με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τις ξένες γλώσσες και τα μουσικά μαθήματα. Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουνίου θα διεξαχθεί η εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο, στις 18 Ιουνίου στο Γραμμικό Σχέδιο και στις 19 Ιουνίου στα Γερμανικά. Θα ακολουθήσει το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας στις 20 Ιουνίου και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα, καθώς για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που αρχίζουν στις 10:00, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 09:30.Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Με την ολοκλήρωση των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει οριστικά το εξεταστικό σκέλος των Πανελληνίων 2026 και θα ξεκινήσει η τελική φάση της βαθμολόγησης. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου με το ρεπορτάζ του Dnews να δείχνει ως επικρατέστερη ημερομηνία την 26η Ιουνίου. Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων, τα οποία θα δώσουν τα πρώτα ασφαλή μηνύματα για την πορεία των Βάσεων Εισαγωγής. Στη συνέχεια θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, με τους υποψηφίους να καλούνται να διαμορφώσουν τη στρατηγική των επιλογών τους. Οι τελικές Βάσεις Εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, ολοκληρώνοντας τη φετινή διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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Πώς θα γίνει η εξέταση στα Αγγλικά για τις Πανελλήνιες 2026

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το κείμενο μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη ή ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία ή άλλα θέματα που κρίνονται πρόσφορα από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ).

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις - τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.

Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της ΚΕΕΜ.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

Πανελλήνιες 2026 Αγγλικά: Τι ισχύει για τα εξεταστικά κέντρα

Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΑΓΓΛΙΚΑ» θα διενεργηθούν σε εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το εξεταστικό τους κέντρο είτε από τη σχολική τους μονάδα είτε από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πού θα εξεταστούν όσοι υποψήφιοι δίνουν προφορικά: Η λίστα με τα εξεταστικά κέντρα

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 - Άνω Πατήσια).

β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο και 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 - Αθήνα).

γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων και Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547 - Πειραιάς)

δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131 - Θεσσαλονίκη).