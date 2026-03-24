Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας στα Ιωάννινα, όπου μαθητής Γυμνασίου εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με σουγιά. Όλα ξεκίνησαν μετά από επείγουσα καταγγελία που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων για έναν ανήλικο που κρατούσε μαχαίρι σε κοινή θέα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον μαθητή ακριβώς έξω από το σχολείο του αναφέρει το epiruspost.gr. Κατά τον σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας σουγιάς μήκους 18 εκατοστών. Ο ανήλικος συνελήφθη για οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του μαθητή, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για περαιτέρω ενέργειες.