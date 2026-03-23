Κλειστό θα παραμείνει για ακόμη μια εβδομάδα το Πρότυπο Λύκειο της της Ζωσιμαίας Σχολής στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Κωνσταντίνου Σιαράβα, η αναστολή λειτουργίας του ιστορικού σχολείου παρατείνεται για δεύτερη φορά καθώς θα με βάση τα νέα δεδομένα θα παραμείνει κλειστό έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Σημειώνεται ότι η απόφαση για την δεύτερη παράταση εκδίδεται από την Περιφέρεια καθώς ξεπερνά τον χρόνο για τον οποίο έχει δικαιοδοσία ο Δήμος τονίζει το epiruspost.gr. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Μαρτίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει εκτίμηση αν το Λύκειο της Ζωσιμαίας θα επαναλειτουργήσει πριν το Πάσχα ή οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους μετά τις διακοπές.