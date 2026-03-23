Είναι άγνωστο αν το Λύκειο της Ζωσιμαίας θα επαναλειτουργήσει πριν το Πάσχα ή οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους μετά τις διακοπές

Κλειστό θα παραμείνει για ακόμη μια εβδομάδα το Πρότυπο Λύκειο της της Ζωσιμαίας Σχολής στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Κωνσταντίνου Σιαράβα, η αναστολή λειτουργίας του ιστορικού σχολείου παρατείνεται για δεύτερη φορά καθώς θα με βάση τα νέα δεδομένα θα παραμείνει κλειστό έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την δεύτερη παράταση εκδίδεται από την Περιφέρεια καθώς ξεπερνά τον χρόνο για τον οποίο έχει δικαιοδοσία ο Δήμος τονίζει το epiruspost.gr. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Μαρτίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει εκτίμηση αν το Λύκειο της Ζωσιμαίας θα επαναλειτουργήσει πριν το Πάσχα ή οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους μετά τις διακοπές.