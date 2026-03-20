Ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει σε διαρκή επιφυλακή παρακολουθώντας τη σεισμική ακολουθία.

Με φοντο το μπαράζ σεισμών που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στα Γιάννενα ο Δήμος Ιωαννιτών σε ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού. Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών και προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα, αποφασίζονται τα εξής:

• Οι σχολικές αυλές του Δήμου θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από σήμερα έως και την Κυριακή, ώστε να είναι διαθέσιμοι ασφαλείς ανοιχτοί χώροι για τους πολίτες.

• Για καθαρά προληπτικούς λόγους και λόγω της παρουσίας μικρών παιδιών, δεν θα λειτουργήσουν έως και την Κυριακή το Δημοτικό Ωδείο, η Σχολή Χορού και τα ΚΔΑΠ.

• Το Σπήλαιο Περάματος θα παραμείνει επίσης κλειστό έως και την Κυριακή, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να περιοριστούν φαινόμενα πανικού.

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπογραμμίζει ότι τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια όλων. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιοδήποτε ζήτημα ή ζημιά, να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο 26513 61293 και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ανάρτηση του Δήμου Ιωαννιτών

