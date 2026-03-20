Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας, η ένταση των δονήσεων επιβάλλει προσοχή και προετοιμασία.

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί πολίτες και αρχές ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στην Ήπειρο, το τελευταίο 24ωρο κυρίως δυτικά των Ιωάννινα και βόρεια της Παραμυθιά.

Σε δηλώσεις του στο epiruspost.gr ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η επιμονή του φαινομένου δείχνει πως υπάρχει ενδεχόμενο για μια ισχυρότερη σεισμική δόνηση. Με βάση την ιστορία της περιοχής και τα ενεργά ρήγματα που υπάρχουν στο σημείο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η γένεση ενός ισχυρού κύριου σεισμού, ο οποίος θα μπορούσε εύκολα να αγγίξει το μέγεθος των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Αν και υπάρχει η ελπίδα για μια φυσιολογική εξέλιξη και εκτόνωση, η τωρινή ένταση της ακολουθίας επιβάλλει προσοχή και προετοιμασία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπαζάχος στην ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς.

Δεδομένου ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται κατά μήκος και πολύ κοντά στον άξονα της Εγνατίας Οδού, ο καθηγητής κάλεσε τους αρμόδιους να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση πιθανών κατολισθήσεων και πτώσης βράχων και τον γρήγορο αποκλεισμό τμημάτων του οδικού δικτύου αν απαιτηθεί. Παράλληλα, πρότεινε στους Δήμους να εξετάσουν τη μη χρήση κτιρίων που παρουσιάζουν εμφανή προβλήματα στατικότητας, ειδικά σε περιπτώσεις σχολικών συγκροτημάτων, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για την ψυχολογική προστασία των μαθητών. Το επόμενο διάστημα κρίνεται καθοριστικό, καθώς οι σεισμικές ακολουθίες δεν σταματούν αυτόματα όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαζάχος.

Ο καθηγητής κάλεσε τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας του ΟΑΣΠ, να γνωρίζουν πώς θα αντιδράσουν την ώρα της δόνησης και να έχουν προσυνεννοηθεί για τα σημεία συνάντησης. Η διαρκής επαγρύπνηση είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση όσο η περιοχή συνεχίζει να δίνει σεισμούς ενδιάμεσου μεγέθους, οι οποίοι συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ισχυρότερη δόνηση. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η επιμονή της σεισμικής ακολουθίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη δόνηση, που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 6 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και μια σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου.

