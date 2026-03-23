Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο τα Γιάννενα.

Συνεχής παραμένει η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή των Ιωαννίνων, με δεκάδες δονήσεις να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες και ορισμένες να γίνονται αισθητές ακόμη και μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμοί εντοπίζονται κυρίως 20-25 χιλιόμετρα δυτικά των Ιωαννίνων, στην ευρύτερη περιοχή που είχε χτυπηθεί από τον ισχυρό σεισμό της 8ης Μαρτίου.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ακολουθίας αυτής είναι το πολύ μικρό εστιακό βάθος, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα αναφέρει το epiruspost.gr. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και σεισμοί μικρότερου μεγέθους να γίνονται έντονα αισθητοί στους κατοίκους. Η ισχυρότερη δόνηση για το τρέχον 24ωρο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (23/3) στις 04:34 και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μικρότεροι σεισμοί με τιμές από 1,4 έως 2,9 Ρίχτερ.

Σεισμικές δονήσεις από τα μεσάνυχτα:

07:32 – 2,0 R – 23,2 χλμ Δ των Ιωαννίνων

05:55 – 2,9 R – 24,4 χλμ Δ των Ιωαννίνων

05:36 – 2,4 R – 23,6 χλμ Δ των Ιωαννίνων

05:13 – 2,2 R – 23,1 χλμ Δ των Ιωαννίνων

04:56 – 2,8 R – 25,9 χλμ Δ των Ιωαννίνων

04:34 – 3,8 R – 20,9 χλμ Δ των Ιωαννίνων (ισχυρότερη δόνηση)

03:20 – 2,0 R – 31,6 χλμ ΝΝΔ της Κέρκυρας

02:22 – 2,5 R – 21,4 χλμ Δ των Ιωαννίνων

00:54 – 2,7 R – 23,0 χλμ Δ των Ιωαννίνων

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την περιοχή, προειδοποιώντας ότι η παρακολούθηση της ακολουθίας συνεχίζεται και οι πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση.

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

Για το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Ήπειρο μίλησε ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανησυχούν ιδιαίτερα καθώς τις τελευταίες ημέρες η σεισμική δραστηριότητα είναι συνεχή και έντονη. Ο κ. Παπαζάχος μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA τόνισε πως «δεν περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό, αλλά δεν είναι απίθανο». Όπως εξήγησε «επειδή η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται με ένταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον ισχυρό σεισμό είναι πιο πιθανό να προκληθεί ένας ισχυρός σεισμός από μία συνηθισμένη σεισμική ακολουθία».

Σημείωσε στη συνέχεια ότι η περιοχή έχει ιστορικό καθώς το 1813 ακριβώς στο σημείο που έγινε ο ισχυρός σεισμός της 8ης Μαρτίου είχε σημειωθεί ένας ισχυρός σεισμός της τάξης του 6,3 Ρίχτερ που είχε προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε ο καθηγητής, οι σεισμοί τώρα σημειώνονται στο νότιο τμήμα του ρήγματος και εξαιτίας αυτής της ένταση που έχει προκληθεί θα πρέπει να έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση σε αυτήν την ακολουθία. «Μιλάμε για σεισμούς ρήγματα που έχουν την δυνατότητα να δώσουν ισχυρούς σεισμούς έως και 6,5 Ρίχτερ. Συνεπώς και τα ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή και έχουν χαρτογραφηθεί αλλά και το ιστορικό της περιοχής είναι βαρύ. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε και μία ομαλή σεισμική εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής σεισμολογίας.

