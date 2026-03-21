Η έξαρση των σεισμών κορυφώθηκε το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου, μεταξύ 11:00 και 12:30.

Ισχυρή σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο, με το σεισμογράφο των Ιωαννίνων να καταγράφει συνολικά 44 σεισμούς. Ο σταθμός λειτουργεί από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ενώ η εικόνα των κυματομορφών αποτυπώνει έντονα τις δονήσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο ισχυρών σεισμών 4,5 Ρίχτερ, που έγιναν αισθητοί στην πόλη των Ιωαννίνων.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει σύμφωνα με το epiruspost.gr ότι η σεισμική δραστηριότητα παρουσίασε χαρακτηριστικά «σμηνοσειράς» (earthquake swarm), ξεκινώντας το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου και κορυφώθηκε μεταξύ 11:00 και 12:30. Η πλειονότητα των σεισμών (86%) ήταν κάτω από 3 Ρίχτερ, λειτουργώντας ως εκτόνωση της ενέργειας του ρήγματος.

Οι έντονες χρωματικές αποκλίσεις αποτυπώνουν τα 4,5 Ρίχτερ και την ακατάπαυστη σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε Η πυκνότητα των κυματομορφών επιβεβαιώνει ότι δεν είχαμε απλώς μερικούς σεισμούς, αλλά μια διαρκή σεισμική διέγερση. Οι μικρές, συνεχόμενες “ακίδες” είναι οι δεκάδες μικροί σεισμοί που ακολούθησαν.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εκτιμά ότι σε λίγα 24ωρα θα έχει πλήρη εικόνα για την εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων δεδομένων, η περιοχή της Ηπείρου συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος της εγχώριας σεισμικότητας, με το 65% των συνολικών δονήσεων της χώρας να εντοπίζεται δυτικά και νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Ηπείρου.

Το χρονικό της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα παρουσίασε χαρακτηριστικά «σμηνοσειράς» (earthquake swarm), ξεκινώντας δυναμικά το πρωί της 20ης Μαρτίου.

Η πιο κρίσιμη περίοδος καταγράφηκε το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου, μεταξύ 11:00 και 12:30 τοπική ώρα, όταν σημειώθηκαν οι δύο ισχυρότερες δονήσεις των 4,5 Ρίχτερ (αναθεωρημένο μέγεθος από το Γεωδυναμικό) που έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην πόλη των Ιωαννίνων.

Η ακτινογραφία των 44 σεισμών

Από την αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Συγκέντρωση: Το επίκεντρο εντοπίζεται σε μια περιοχή 20-25 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, επηρεάζοντας άμεσα και την περιοχή της Θεσπρωτίας.

Εστιακό Βάθος: Οι σεισμοί χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επιφανειακοί, με μέσο βάθος μόλις 6,8 χιλιόμετρα. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί ακόμα και οι δονήσεις μικρότερου μεγέθους έγιναν έντονα αισθητές από τους πολίτες.

Μεγέθη: Παρά την πληθώρα των δονήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (86%) παρέμεινε κάτω από τα 3 Ρίχτερ, λειτουργώντας πιθανότατα ως εκτόνωση της ενέργειας του ρήγματος.

Η δραστηριότητα συνεχίστηκε με φθίνουσα ένταση μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

