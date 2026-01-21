Η απάντηση της Χριστίνας Σούζης για τα μετεωρολογικά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική σήμερα.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική σύμφωνα με την μετεωρολόγο Χριστίνα Σούζη υπαγορεύτηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν το σαρωτικό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.

Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, εξήγησε τον λόγο που πάρθηκε οριζοντίως η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων στην Αττική. «Χθες που έπρεπε να ενημερωθούν για το αν θα κλείσουν ή όχι τα σχολεία, το σύστημα κακοκαιρίας έδειχνε ότι θα χτυπήσει στην ώρα που θα σχολούσαν τα παιδιά. Υπήρχε ο κίνδυνος οι γονείς να βρεθούν όλοι στους δρόμους την ώρα που η ένταση της βροχής θα ήταν μεγαλύτερη, κάτι που θέλαμε να αποφύγουμε. Η απόφαση ήταν ότι καλύτερα να πέσουμε λίγο έξω στην ώρα άφιξης των φαινομένων παρά να διακινδυνεύσει η ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών» ανέφερε εστιάζοντας πως βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων που είχαν διαθέσιμα μια τέτοια απόφαση ήταν κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Αφού οι προγνώσεις τόνιζαν ότι στο Λεκανοπέδιο αναμένονται πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα η απόφαση για κλειστά σχολεία ήταν μονόδρομος.

Mην ξεχνάμε εξάλλου ότι χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας, και Δυτικής Μακεδονίας

Από τα λεγόμενα της κας Σούζη εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι από πλευράς Περιφέρειας και Ειδικών συνεκτιμήθηκαν όλες οι μετεωρολογικές προγνώσεις που προειδοποιούσαν για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση και τη φυσική παρουσία στα σχολεία. Εξάλλου αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιώνεται και από πλευράς Περιφέρειας Αττικών και λοιπών Δήμων της χώρας που στις σχετικές τους ανακοινώσεις για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων τόνιζαν ότι η απόφαση λήφθηκε με μοναδικό γνώμονα τα παιδιά να παραμείνουν σε ασφαλές περιβάλλον και σε καμία περίπτωση εκτεθειμμένα σε ακραία καιρικά φαινόμενα.