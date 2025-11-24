Έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας η οποία μέχρι τον Μάρτιο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού χώρου εντός του νέου υπουργείου.

Το επόμενο μεγάλο μεταρρυθμιστικό βήμα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου υπουργείου που θα συγκεντρώνει την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το φαινόμενο του brain drain.

Όπως τόνισε, η νέα στρατηγική επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε «χώρα που προσελκύει ταλέντο, δημιουργεί καινοτόμες επιχειρήσεις, κρατά τους νέους επιστήμονες εδώ και φέρνει πίσω όσους έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από κορυφαίους επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη, η οποία μέχρι τον Μάρτιο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού χώρου εντός του νέου υπουργείου. Θα ακολουθήσει διάλογος με τα πανεπιστήμια, Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού και την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε το νέο μοντέλο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της σύγχρονης καινοτομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, δυναμικό και ενιαίο οικοσύστημα έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει μια χώρα που δεν «αιμορραγεί» επιστημονικά, αλλά αντιθέτως αποτελεί τόπο επιστροφής, εξέλιξης και δημιουργίας για τους νέους επιστήμονες.

H ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Τους Έλληνες της διασποράς και ειδικά της γενιάς του brain drain αφορά, μεταξύ άλλων, και το επόμενο μεταρρυθμιστικό μας βήμα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με την ενοποίησή του και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να «αλλάξουμε πίστα». Γι’ αυτόν τον σκοπό συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με κορυφαίους επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη, η οποία θα παρουσιάσει την πρότασή της για τη διακυβέρνηση του ερευνητικού χώρου υπό ένα νέο Υπουργείο μέχρι τον Μάρτιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα ακολουθήσει διάλογος με τα πανεπιστήμια και Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού, όπως και με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε η παραγόμενη έρευνα να απαντά ακόμη περισσότερο στις ανάγκες της οικονομίας και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να γίνει η Ελλάδα μια χώρα που προσελκύει ταλέντο, δημιουργεί καινοτόμες επιχειρήσεις, κρατά τους νέους επιστήμονες εδώ και φέρνει πίσω όσους έφυγαν. Είναι στρατηγική μας επιλογή.»

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/1412679296881844}